Los trabajos durarán seis meses CEDIDA

Arteixo incrementa la seguridad vial de ciclistas y peatones en el polígono de Sabón con una senda cuya construcción se inició la avenida da Praia. Según fuentes municipales, la iniciativa supone un coste económico de más de un millón de euros y tiene como principal objetivo mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor tránsito de vehículos en el recinto empresarial. La empresa Vázquez y Reino es la encargada de ejecutar los trabajos tras presentar la oferta mejor valorada en un procedimiento por el que se interesaron cinco firmas. El plazo máximo de ejecución es de seis meses.

El proyecto contempla la creación de un itinerario de dos kilómetros, con una senda peatonal diferenciada en color ocre y un carril bici paralelo. El objetivo es ordenar los desplazamientos a pie y en bicicleta en un entorno en el que confluyen trabajadores, tráfico industrial y usuarios que se desplazan hacia la zona litoral y la playa de Arteixo.

Reorganización del estacionamiento público

La actuación también permitirá reorganizar el estacionamiento, con la habilitación de 207 plazas, de las que siete estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. El proyecto pretende dar respuesta a deficiencias históricas detectadas en esta avenida, una de las principales vías de acceso al polígono industrial.

La nueva senda se enmarca además en la estrategia municipal para impulsar la movilidad sostenible y favorecer los desplazamientos no motorizados en una de las áreas con mayor actividad económica de Galicia. El proyecto busca mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en una zona que registra un importante volumen de desplazamientos diarios relacionados con la actividad empresarial del polígono.