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Arteixo

Arteixo inicia la limpieza de la laguna del paseo fluvial

Fran Moar
Fran Moar
10/07/2026 12:20
Limpieza de la laguna del paseo fluvial
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El Ayuntamiento de Arteixo inició esta semana la limpieza de la laguna del paseo fluvial, en la que se está recogiendo lodo y tierra que el río Bolaños arrastró procedente del valle de Loureda. Un arrastre que tiene lugar durante el invierno debido a las tormentas y lluvias torrenciales.

Según fuentes municipales, el cauce se limpia anualmente como forma también de evitar inundaciones en diversos puntos. Además de la extracción de residuos, lodos y maleza, las limpiezas sirven para recuperar tramos del cauce tradicional del río, que se había desviado en algunos lugares debido a la acumulación de residuos. Además de maquinaria, varios operarios se encuentran realizando la limpieza de los márgenes de forma manual, como modo de recoger de forma más efectiva plásticos, latas y otros residuos que se acumulan en el invierno.

El alcalde, Carlos Calvelo, señaló sobre esta actuación del departamento de Obras que "es fundamental cuidar y potenciar una de las principales zonas de ocio de Arteixo como es el paseo fluvial, visitada a diario por cientos de personas que con toda la razón exigen que esté lo más cuidada posible".

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