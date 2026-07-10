Arteixo inicia la limpieza de la laguna del paseo fluvial
El Ayuntamiento de Arteixo inició esta semana la limpieza de la laguna del paseo fluvial, en la que se está recogiendo lodo y tierra que el río Bolaños arrastró procedente del valle de Loureda. Un arrastre que tiene lugar durante el invierno debido a las tormentas y lluvias torrenciales.
Según fuentes municipales, el cauce se limpia anualmente como forma también de evitar inundaciones en diversos puntos. Además de la extracción de residuos, lodos y maleza, las limpiezas sirven para recuperar tramos del cauce tradicional del río, que se había desviado en algunos lugares debido a la acumulación de residuos. Además de maquinaria, varios operarios se encuentran realizando la limpieza de los márgenes de forma manual, como modo de recoger de forma más efectiva plásticos, latas y otros residuos que se acumulan en el invierno.
El alcalde, Carlos Calvelo, señaló sobre esta actuación del departamento de Obras que "es fundamental cuidar y potenciar una de las principales zonas de ocio de Arteixo como es el paseo fluvial, visitada a diario por cientos de personas que con toda la razón exigen que esté lo más cuidada posible".