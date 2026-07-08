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Arteixo

Ocho orquestas en cinco días: así es el cartel de las fiestas de Arteixo

Panorama, Olympus o el show infantil de Gisela (OT) llenarán el municipio

Noelia Díaz
Noelia Díaz
08/07/2026 16:08
Alfombras florales en Arteixo
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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Arteixo presentó este miércoles el cartel de sus fiestas patronales de Santiago Apóstol, que tendrán lugar del 23 al 27 de este mes. Cinco días en los que habrá actuaciones de orquestas de culto, con Panorama, Los Satélites, Olympus, París de Noia y Cinema encabezando las verbenas, pero con presencia para otras formaciones en liza como Fania Blanco Show, Punto Clave, D'Vicio, Élite, Orquesta Fuego, Unión y Fuerza o la disco móvil Impacto.

También habrá tiempo para la música tradicional con AC Triskell y Xiradela, además de festival de habaneras, homenaje a Los Tamara con Paco Lodeiro y César Romero y el espectáculo infantil de Gisela, exconcursante de 'Operación Triunfo (OT)'

Las fiestas comenzarán el día 23 con una verbena nocturna en el Campo da Festa a cargo del grupo Punto Clave y la orquesta Panorama, mientras que el 24 a las 19.00 horas se llevará a cabo en el anfiteatro del paseo el homenaje a Los Tamara 'Un show extraordinario', con Paco Lodeiro, César Romero y la Banda de Música Santiago de Arteixo. A las 22.00 horas actuarán Los Satélites y, posteriormente, la disco Impacto.

El sábado 25, día grande de las celebraciones, el programa comienza a las 10.00 con dianas y alboradas con la música de las gaitas de Triskell y a las 13.00 horas será la misa solemne -cantada por la Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán-, con posterior procesión y fuegos. A las 14.30 horas el dúo Élite amenizará la sesión vermú y a las 18.00 horas empezará el VIII Festival de Habaneras de Arteixo con la actuación del grupo de canto de las actividades sociales municipales, la rondalla Sonidos del Alba y la coral El Eo. A las 20.00 horas cantará Gisela en la plaza del Balneario con su espectáculo de canciones de películas infantiles, y a las 22.00 horas Olympus y Unión y Fuerza tocarán en el Campo da Festa.

Cartel de fiestas de Arteixo 2026
Cartel de fiestas de Arteixo 2026
CEDIDA

El domingo 26 Triskell iniciará la jornada con alboradas y a las 13.00 habrá misa con el Coro Adonai, además de presentarse las alfombras florales elaboradas por la ASC Mariana. La Banda Municipal acompañará la procesión -como en la jornada anterior-. El dúo D'Vicio serán los encargados de la sesión vermú y por la tarde continuará el Festival de Habaneras con el Grupo Birloque Gaiteiros, rondalla Só Elas y Orfeón de Arteixo. El colofón al día será el concierto de Cinema y Fania Blanco Show.

Los festejos del Apóstol se despedirán el lunes 27 con misa en la iglesia de Santa Eufemia cantada por el coro parroquial con la música de Xiradela (12.00 horas) y la verbena nocturna con París de Noia y Fuego. Una sesión de fuegos de artificio pondrá el broche de oro a las fiestas patronales de Arteixo.

El Ayuntamiento dispondrá un punto violeta en el Campo da Festa los días 23, 24, 25, 26 y 27 de julio de 23.30 a 02.30 horas. Además, habrá un espacio sin ruido de 18.30 a 20.00 en la zona de atracciones, que funcionarán en silencio durante ese tramo horario.

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