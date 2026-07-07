La Fiscalía pide hasta siete años de cárcel para una madre y una hija acusadas de explotación sexual en Arteixo

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

Una madre y su hija, acusadas de explotar a una mujer obligándola a ejercer la prostitución en un piso de Arteixo, negaron este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña todos los hechos que les atribuye la Fiscalía. Ambas defendieron que la convivencia en la vivienda era voluntaria y aseguraron que “nadie estaba presa” ni existía ningún tipo de control sobre las personas que residían allí.

El Ministerio Fiscal considera que las procesadas cometieron delitos de trata de seres humanos y explotación lucrativa de la prostitución, por los que solicita siete años y seis meses de prisión para una de ellas y siete años para la otra. La defensa, por su parte, pidió la libre absolución de ambas.

Durante el juicio, la madre explicó que mantenía una relación de amistad con la denunciante y que únicamente le alquilaba una habitación por 200 euros mensuales. Según su versión, la mujer colaboraba además con los gastos de alimentación y convivencia. “Cada una hacía su vida”, afirmó, insistiendo en que nunca intervino en su vida privada.

Respecto a la denuncia presentada por una testigo protegida de origen venezolano, la acusada sugirió que pudo responder a intereses relacionados con la obtención de documentación o algún tipo de compensación económica, aunque reconoció desconocer quién podría estar detrás de la acusación.

La hija también rechazó cualquier implicación en los hechos y declaró que, en la época investigada, ejercía la prostitución por cuenta propia y casi siempre fuera del piso. “Jamás en mi vida, imposible”, respondió al ser preguntada por los delitos que se le imputan.

La víctima no pudo declarar

La vista oral estaba prevista con la declaración por videoconferencia de la presunta víctima, pero la mujer sufrió un episodio de ansiedad que le impidió prestar testimonio pese a varios intentos realizados durante la sesión. Finalmente, el tribunal acordó aplazar su declaración hasta este miércoles.

La Guardia Civil describe un fuerte control

En contraste con la versión de las acusadas, varios agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación aseguraron ante el tribunal que la denunciante vivía en condiciones “absolutamente duras y abusivas”.

Según su testimonio, la mujer permanecía bajo un estricto control, con la puerta de su habitación cerrada con candado, disponibilidad para atender clientes las 24 horas del día durante toda la semana y con el pasaporte retenido por las acusadas.

La acusación de la Fiscalía

El escrito de acusación sostiene que la mujer viajó desde su país de origen a España en abril de 2019 debido a sus dificultades económicas, tras contactar con las procesadas para ejercer la prostitución.

Siempre según la versión del Ministerio Fiscal, una vez instalada en un piso de Arteixo, las acusadas gestionaban el cobro de los servicios sexuales y le entregaban únicamente una cantidad mínima para su sustento, reteniendo el resto del dinero con el argumento de saldar la deuda derivada del viaje, el alojamiento, el mantenimiento y la publicidad en páginas especializadas.

La Fiscalía sostiene que las procesadas obtuvieron un beneficio económico muy superior a los gastos ocasionados por la mujer y que se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad, obligándola a mantener disponibilidad permanente para ejercer la prostitución. El juicio continuará con la declaración de la presunta víctima y la práctica del resto de la prueba antes de quedar visto para sentencia.