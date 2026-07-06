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Arteixo

El ‘Super 11’ lleva un premio de 3.000 euros a Arteixo

Redacción
06/07/2026 14:02
Puesto de venta de cupones
Archivo El Ideal Gallego
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El ‘Super 11’ de la Once ha llevado a Arteixo un premio de 3.000 euros.

La vendedora María Dolores Bermúdez Dasilva ha dado un premio de 3.000 euros con ‘Super 11’, en un boleto agraciado en la categoría de 7 de 7, en el segundo sorteo del 4 de julio, que ha comercializado desde su punto de venta situado en la Avenida Balneario, número 51.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. 

El Cuponazo, ‘Super 11’, como las demás loterías responsables, seguras y sociales de la ONCE, se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

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