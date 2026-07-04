El PSOE de Arteixo acusa a Calvelo de usar el "taxi comarcal" como "cortina de fume"
Alegan que el PP "busca tapar o seu fracaso co sector"
El grupo municipal del PSdG-PSOE en Arteixo acusa al alcalde, Carlos Calvelo, de utilizar los recientes anuncios de la Xunta sobre el nuevo sistema de "taxi comarcal" como "unha cortina de fume, unha escusa para conxelar e gardar nun caixón a polémica ordenanza municipal que o PP aprobara inicialmente en solitario e de costas aos profesionais", señala el portavoz, Martín Seco.
Los socialistas advierten que la "repentina parálise" de la normativa local, justificada por la negociación autonómica, demuestra "a nula planificación do Executivo e unha total falta de respecto tanto ás alegacións presentadas como aos traballadores do sector".
"Silencio" y 'plantón' a los taxistas
El PSOE recuerda que hace más de dos meses que finalizó el período de alegaciones a la aprobación inicial de la ordenanza de taxis de Arteixo. "O grupo socialista, en consonancia coa propia asociación de profesionais do concello, presentara emendas e reclamara de xeito reiterado unha mesa de diálogo para consensuar un texto que mellorase a calidade do servizo para os usuarios e as condicións laborais dos taxistas. A resposta do PP foi o silencio absoluto", alega el grupo.
"Pese a ter maioría absoluta para tramitar o proxecto, levan dous meses sen contestar ás alegacións e esquivando o debate nos plenos ordinarios", dice Seco, quien califica de "fracaso" la negociación de Calvelo con los taxistas. "O PP de Arteixo pasou de impor pola forza unha ordenanza fóra de consenso a paralizala de golpe en canto a Xunta sacou o plan comarcal", asegura el portavoz.