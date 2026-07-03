Jaqueline A. Suárez gana el certamen de pintura Mar de Sorrizo de Arteixo

Premiados en el certamen pintura Mar de Sorrizo CEDIDA

El Centro Mar de Sorrizo acogió este viernes la entrega de los premios del certamen de pintura y dibujo 'Mar de Sorrizo', una iniciativa cultural cuyo objetivo es fomentar la creatividad a través de obras inspiradas en el entorno marítimo y litoral arteixán. El cuadro ganador lleva por nombre 'Ecos do noroeste' y fue pintado por Jaqueline A. Suárez, mientras que el segundo clasificado fue 'Arteixo no lombo', de Melania Gómez; y el tercero 'Fase lútea', de Jennifer Sumay.

Impulsado por el Ayuntamiento y financiado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura y la Consellería do Mar -a través de las ayudas gestionadas por el Galp Golfo Ártabro Sur-, el concurso busca "poner en valor los recursos marinos de la zona (paisajes, fauna, flora, playas, costas, playas…) y la tradición cultural marina arteixana" a través de obras artísticas.

El concurso está abierto para cualquier persona residente en el territorio nacional y cuenta con dos categorías. La categoría A, destinada a menores de 16 años, que deben presentar autorización de tutor/a legal, y la categoría B, para mayores de 16 años. Todos los participantes recibieron un diploma acreditativo de su participación en el evento.