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Arteixo

Jaqueline A. Suárez gana el certamen de pintura Mar de Sorrizo de Arteixo

Redacción
03/07/2026 18:17
Premiados certamen pintura Mar de Sorrizo
Premiados en el certamen pintura Mar de Sorrizo
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El Centro Mar de Sorrizo acogió este viernes la entrega de los premios del certamen de pintura y dibujo 'Mar de Sorrizo', una iniciativa cultural cuyo objetivo es fomentar la creatividad a través de obras inspiradas en el entorno marítimo y litoral arteixán. El cuadro ganador lleva por nombre 'Ecos do noroeste' y fue pintado por Jaqueline A. Suárez, mientras que el segundo clasificado fue 'Arteixo no lombo', de Melania Gómez; y el tercero 'Fase lútea', de Jennifer Sumay.

Impulsado por el Ayuntamiento y financiado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura y la Consellería do Mar -a través de las ayudas gestionadas por el Galp Golfo Ártabro Sur-, el concurso busca "poner en valor los recursos marinos de la zona (paisajes, fauna, flora, playas, costas, playas…) y la tradición cultural marina arteixana" a través de obras artísticas.

El concurso está abierto para cualquier persona residente en el territorio nacional y cuenta con dos categorías. La categoría A, destinada a menores de 16 años, que deben presentar autorización de tutor/a legal, y la categoría B, para mayores de 16 años. Todos los participantes recibieron un diploma acreditativo de su participación en el evento.

Arteixo presume de costa con el museo Mar de Sorrizo

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