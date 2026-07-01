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Arteixo

Arteixo inaugurará en enero de 2027 la Casa de Baños del Balneario

El Ayuntamiento recepciona el complejo que supuso un coste de tres millones de euros

Fran Moar
Fran Moar
01/07/2026 12:08
Dos operarios limpian la zona de baños
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El Ayuntamiento de Arteixo tiene previsto inaugurar la Casa de Baños del Balneario en enero de 2027 tras haber recepcionado el complejo cuyas obras de rehabilitación supusieron un coste de tres millones de euros. La actuación, que contó con fondos de la Unión Europea, a través del programa Next Generation, permitió recuperar el antiguo balneario, modernizando y ampliando el edificio existente, y adaptando la Casa de Baños a los nuevos tiempos con nuevos tratamientos y servicios orientados al uso ciudadano.

La superficie de la parcela de la Casa de Baños es de 505,80 metros cuadrados, siendo ocupados 400 por la edificación existente y los otros 105,80 por el patio exterior, en el que se construyó una piscina cubierta con techo acristalado. 

Tras el fin de la obra civil, ahora el Ayuntamiento contratará a una empresa especializada en la puesta en marcha de este tipo de instalaciones, que debido a su complejidad y a la utilización de pozos de agua natural tendrán que estar cerca de tres meses comprobando el funcionamiento de la maquinaria recién instalada y que todo se adapte a los parámetros de las diferentes normativas que rigen la administración de este tipo de espacios. 

Cuarta fase de rehabilitación

El Gobierno local, presidido por Carlos Calvelo, inició también hace unas semanas la cuarta y última fase derehabilitación del complejo del Balneario, que abarca la reforma integral de la primera y de la segunda plantas del edificio principal. Con un presupuesto de 1,4 millones de euros, el proyecto transformará la principal en una ludoteca y área de conciliación para niños, niñas y mayores, con espacios diferenciados. En el segundo piso se habilitará el denominado espacio 'maker' con recursos audiovisuales, una sala polivalente y aulas de estudio.

Por su parte, en la planta baja del mismo edificio (de unos 400 metros cuadrados) y en el jardín, el Centro Concilia ya funciona desde principios de 2023 y acoge actividades para niños y tiene un espacio dedicado para los mayores. El jardín también alberga eventos musicales y, en general, es utilizado por los usuarios de centro. 

La intervención en la primera y segunda planta combinará la preservación de la estructura original con mejoras de eficiencia energética: se incorporará aislamiento térmico, se actuará en las cubiertas y se aplicarán criterios de ahorro y sostenibilidad. En los acabados se prevé madera de roble en pavimentos, techos de yeso laminado, lamas de madera y revestimientos de piedra y mosaico de vidrio.

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