La Xunta hace oficiales las ayudas de Europa para compra de innovación, entre ellas una para Arteixo
El Ayuntamiento de Arteixo informó este martes de que la Xunta ha oficializado las denominadas ayudas a compra pública de innovación con fondos europeos que lograron cuatro consellerías y el municipio arteixán. Concretamente, la localidad recibirá 1,8 millones de euros gracias a su proyecto Arteixia, que tiene un presupuesto total de 3 millones y trata de mejorar la eficacia y sostenibilidad del modelo de transporte local.
Así, con Arteixia se creará un sistema inteligente para monitorizar y gestionar flujos de movilidad en tiempo real, optimizar rutas, fomentar la intermodalidad y promover movilidad de bajas emisiones. También ofrecerá información personalizada a los vecinos y visitantes sobre el ayuntamiento, adaptando la información a las necesidades e intereses individuales de cada persona.
"A Xunta de Galicia foi o outro ente público que en Galicia se presentou a estes fondos europeos, co obxectivo de desenvolver proxectos punteiros para catro consellerías. Así, Galicia vén de acadar en total 12,6 millóns de euros a través da Compra Píblica de Innovación", destaca el Ejecutivo de Carlos Calvelo.