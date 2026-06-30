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Arteixo

La Xunta hace oficiales las ayudas de Europa para compra de innovación, entre ellas una para Arteixo

Redacción
30/06/2026 12:47
La directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, se encargaron de rubricar el acuerdo ante representantes como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el de Arteixo, Carlos Calvelo; o el presidente de Repsol, Antonio Brufau
El alcalde, Carlos Calvelo
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El Ayuntamiento de Arteixo informó este martes de que la Xunta ha oficializado las denominadas ayudas a compra pública de innovación con fondos europeos que lograron cuatro consellerías y el municipio arteixán. Concretamente, la localidad recibirá 1,8 millones de euros gracias a su proyecto Arteixia, que tiene un presupuesto total de 3 millones y trata de mejorar la eficacia y sostenibilidad del modelo de transporte local.

Así, con Arteixia se creará un sistema inteligente para monitorizar y gestionar flujos de movilidad en tiempo real, optimizar rutas, fomentar la intermodalidad y promover movilidad de bajas emisiones. También ofrecerá información personalizada a los vecinos y visitantes sobre el ayuntamiento, adaptando la información a las necesidades e intereses individuales de cada persona.

"A Xunta de Galicia foi o outro ente público que en Galicia se presentou a estes fondos europeos, co obxectivo de desenvolver proxectos punteiros para catro consellerías. Así, Galicia vén de acadar en total 12,6 millóns de euros a través da Compra Píblica de Innovación", destaca el Ejecutivo de Carlos Calvelo.

Los centros tecnológicos captaron 49 millones de euros para innovación en sectores punteros para la economía gallega

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La directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, se encargaron de rubricar el acuerdo ante representantes como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el de Arteixo, Carlos Calvelo; o el presidente de Repsol, Antonio Brufau

La Xunta hace oficiales las ayudas de Europa para compra de innovación, entre ellas una para Arteixo
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