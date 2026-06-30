Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Hondo pesar en Arteixo por la muerte del músico más veterano de la Banda Municipal

Jaime Vázquez era el saxofón barítono de la formación y vecino de O Rañal

Noelia Díaz
Noelia Díaz
30/06/2026 16:08
Jaime Vázquez
Jaime Vázquez
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ámbito musical de Arteixo está de luto tras la muerte de Jaime Vázquez Calvete, el miembro más veterano de la Banda Municipal Santiago de Arteixo y un histórico de las orquestas de la comarca. El músico, muy querido por todos sus compañeros -y al que dedicaban siempre el pasodoble 'Don Jaime'-, deja un vacío irremplazable en el municipio.

El saxofón barítono, vecino de O Rañal, había formado parte en su juventud de la Orquesta Coruña y había fundado junto a su hermano José (Pepe) el grupo Los Tarantos, que llegó a tocar junto a artistas como Julio Iglesias, Manolo Escobar, Rocío Jurado o Juan Pardo.

Imagen promocional de Los Tarantos
Jaime Vázquez (primero por la derecha) y su hermano José (segundo por la izquierda) en una imagen promocional de Los Tarantos
CEDIDA

Precisamente, el hermano de Jaime Vázquez contaba en una entrevista con El Ideal Gallego en 2017 que Los Tarantos debutó en la sala de fiestas Eva de Arteixo en la noche de fin de año de 1972 y allí comenzaría una carrera en la que hicieron famosos temas propios como 'Safari salvaje' –con sonidos que imitaban a animales– y 'Mi Lola', además de versionar temas clásicos como el 'Airiños, airiños, aires' de Los Tamara.

El mambo y las canciones de Roberto Carlos, además de una iluminación muy novedosa, también fueron su santo y seña en una época sin teléfonos móviles en la que “para facerse famoso había que traballar duro e tocar ben”, explicaba José Vázquez. Tanto él como el hoy fallecido Jaime abandonaron la formación en 1976.

Reportaje | De Arteixo a Holanda y viceversa de la mano de una trompeta y mucho ritmo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Sesión de este martes

A Coruña impulsará la prestación de servicios conjuntos entre los municipios que integran el área metropolitana de A Coruña
Redacción
Jaime Vázquez

Hondo pesar en Arteixo por la muerte del músico más veterano de la Banda Municipal
Noelia Díaz
Inditex firma acuerdo con Acnur

Inditex y Acnur refuerzan su alianza para apoyar a las personas en los campos de refugiados rohingya en Bangladesh
Redacción
Un pleno en el Ayuntamiento de Arteixo

Arteixo ofrecerá gratis a la Diputación un terreno en Pastoriza para construir una residencia de mayores
Noelia Díaz