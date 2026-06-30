Hondo pesar en Arteixo por la muerte del músico más veterano de la Banda Municipal

Jaime Vázquez CEDIDA

El ámbito musical de Arteixo está de luto tras la muerte de Jaime Vázquez Calvete, el miembro más veterano de la Banda Municipal Santiago de Arteixo y un histórico de las orquestas de la comarca. El músico, muy querido por todos sus compañeros -y al que dedicaban siempre el pasodoble 'Don Jaime'-, deja un vacío irremplazable en el municipio.

El saxofón barítono, vecino de O Rañal, había formado parte en su juventud de la Orquesta Coruña y había fundado junto a su hermano José (Pepe) el grupo Los Tarantos, que llegó a tocar junto a artistas como Julio Iglesias, Manolo Escobar, Rocío Jurado o Juan Pardo.

Jaime Vázquez (primero por la derecha) y su hermano José (segundo por la izquierda) en una imagen promocional de Los Tarantos CEDIDA

Precisamente, el hermano de Jaime Vázquez contaba en una entrevista con El Ideal Gallego en 2017 que Los Tarantos debutó en la sala de fiestas Eva de Arteixo en la noche de fin de año de 1972 y allí comenzaría una carrera en la que hicieron famosos temas propios como 'Safari salvaje' –con sonidos que imitaban a animales– y 'Mi Lola', además de versionar temas clásicos como el 'Airiños, airiños, aires' de Los Tamara.

El mambo y las canciones de Roberto Carlos, además de una iluminación muy novedosa, también fueron su santo y seña en una época sin teléfonos móviles en la que “para facerse famoso había que traballar duro e tocar ben”, explicaba José Vázquez. Tanto él como el hoy fallecido Jaime abandonaron la formación en 1976.