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Arteixo

Arteixo ofrecerá gratis a la Diputación un terreno en Pastoriza para construir una residencia de mayores

Noelia Díaz
Noelia Díaz
30/06/2026 15:03
Un pleno en el Ayuntamiento de Arteixo
Un pleno en el Ayuntamiento de Arteixo
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El pleno de Arteixo aprobó este martes solicitar a la Diputación que incluya a Arteixo en la red de residencias de mayores que la institución tiene previsto construir en varios municipios, para lo que se ofrecerá gratuitamente un terreno en Pastoriza.

La parcela municipal mide unos 4.000 metros cuadrados y se sitúa junto a la plaza del Santuario, con las calles Paseo do Santuario y la Rúa Iglesia como límites. "Actualmente sirve como aparcamiento, función que podría mantenerse tras la construcción de la residencia de mayores aprovechando las diferentes elevaciones del terreno", destaca el Ejecutivo local.

Arteixo quiere participar en el programa puesto en marcha por la Diputación para la construcción de residencias de mayores en la provincia coruñesa. En concreto, explica el equipo de Carlos Calvelo, ya han comenzado proyectos de este estilo en As Pontes, Rianxo y Ordes.

Fondos EDIL

Por otra parte, la corporación dio luz verde a asignar una parte de los fondos europeos EDIL que le han sido asignados (un total de 6,5 millones) a cuatro proyectos por un total de  1.785.000 euros. Concretamente, ya están en proceso de licitación la regeneración del barrio de las Repúblicas -cerca de 700.000 euros de presupuesto de licitación-, la humanización de la travesía de Oseiro (700.000 euros) y la monitorización del tráfico con sensores (215.000 euros).

Un cuarto proyecto es la elaboración de un plan de nuevas infraestructuras verdes, que está dotado con 170.000 euros.

Imagen del nuevo aparcamiento en Arteixo

Nuevo aparcamiento para 26 vehículos en la travesía de Arteixo

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