Arteixo anuncia cortes de agua este jueves por mejoras en la red general

El Ayuntamiento de Arteixo comunicó este martes que este jueves, día 2, habrá cortes de agua debido a mejoras en la red general. Concretamente, serán de 10.00 a 12.00 horas en varias calles del núcleo de Arteixo y otros.

La interrupción del suministro será en la Rúa Cruceiros, Castros, Fonte da Horta, Barral, Montepequeno, Andrés Gaos, Agramonte y la avenida Santo Estevo de Morás.

El Gobierno local aconseja a los ciudadanos que vigilen que ningún grifo quede abierto para evitar posibles pérdidas innecesarias de auga, así como incidencias en las instalaciones interiores durante el restablecimiento del servicio. También recomiendan no usar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas.