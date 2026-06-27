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Arteixo

Un motorista pierde la vida en un accidente en Pastoriza

Lucía Tenreiro
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27/06/2026 19:46
Emergencias 112
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Un motorista ha perdido la vida esta tarde un accidente en Arteixo. El suceso ocurrió alrededor de las 16.30 horas en la AC-415, a la altura del kilómetro 5, en Pastoriza. 

Según indica el 112 Galicia, en la central tuvieron constancia del siniestro través de un aviso del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

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De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó a  Bomberos de Arteixo, a la Policía Local, a Guardia Civil y Protección Civil de Arteixo.

Los servicios de emergencias explicaron que "a pesar da rápida intervención dos equipos de emerxencia e dos esforzos realizados polo persoal sanitario, non foi posible salvar a vida do motorista", señaló el 112. 

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