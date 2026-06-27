Arteixo
Un motorista pierde la vida en un accidente en Pastoriza
Un motorista ha perdido la vida esta tarde un accidente en Arteixo. El suceso ocurrió alrededor de las 16.30 horas en la AC-415, a la altura del kilómetro 5, en Pastoriza.
Según indica el 112 Galicia, en la central tuvieron constancia del siniestro través de un aviso del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó a Bomberos de Arteixo, a la Policía Local, a Guardia Civil y Protección Civil de Arteixo.
Los servicios de emergencias explicaron que "a pesar da rápida intervención dos equipos de emerxencia e dos esforzos realizados polo persoal sanitario, non foi posible salvar a vida do motorista", señaló el 112.