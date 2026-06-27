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Arteixo

Juzgan a un hombre que persiguió y chocó en Arteixo contra el vehículo en el que viajaba su expareja 

El acusado también agredió con una barra de hierro al acompañante de la mujer

Ep
27/06/2026 17:42
Imagen de archivo del casco urbano de Arteixo
Archivo El Ideal Gallego
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La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo lunes, día 28, a un hombre que persiguió con su coche el vehículo en el que viajaba su exmujer, colisionó a propósito contra él y agredió después con una barra de hierro al hombre que la acompañaba.

Según el escrito de acusación fiscal, los hechos se remontan al 16 de abril de 2023, cuando el procesado y su mujer ya estaban separados. Sobre las 13.30 horas de ese día, el acusado la vio en una zona próxima a la localidad de Arteixo dentro de un vehículo y acompañada por un hombre.

El acusado, con intención de "menoscabar la integridad corporal de ambos", los persiguió en su vehículo, acompañado por su madre como pasajera, a gran velocidad, cometiendo multitud de infracciones de tráfico y "poniendo en peligro la seguridad e integridad de su madre y del resto de usuarios de la vía".

Audiencia Provincial de A Coruña

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Ya en dirección al casco urbano de Arteixo, el hombre se metió por una calle en sentido contrario y colisionó de manera intencional con el vehículo en el que viajaba su exmujer. El coche, a su vez, chocó contra otro vehículo y contra una vivienda.

Tras la colisión, el acusado salió del vehículo portando una barra metálica, se acercó hacia el hombre y, tras amenazarlo de muerte, le golpeó por todo el cuerpo.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, dos delitos de lesiones y un delito de amenazas graves. Por ello, pide para el procesado ocho años de prisión.

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