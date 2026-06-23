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Arteixo

Un terremoto de 3.3 con epicentro en Tordoia se deja sentir en Arteixo

Ep
23/06/2026 10:04
Terremoto Tordoia
Epicentro del terremoto
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El ayuntamiento coruñés de Tordoia ha registrado esta madrugada dos temblores de tierra separados por menos de 20 minutos que ha podido sentir la población.

Según la información del Instituto Geográfico Nacional, el primero de los temblores, de magnitud 3,3, tuvo lugar sobre las 5,31 horas y pudo sentirse en varias localidades de la zona, como Carballo, Coristanco, A Laracha, Cerceda, Portomouro, Val do Dubra, Carral, Zas o Benvibre, e incluso en áreas más alejadas como Santiago de Compostela o Arteixo.

El 112 Galicia ha informado de que este temblor motivó la llamada de un particular a la central de emergencias, aunque no se registraron daños.

Menos de 20 minutos después, a las 5,50 horas de la madrugada, un punto muy cercano de Tordoia registraba una réplica, en superficie, de magnitud 2,3.

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