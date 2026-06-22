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Arteixo

Suevos estrena colector y ‘recupera’ la carretera con Bens y con O Portiño

Augas de Galicia completa las obras de construcción de la infraestructura diseñada para evitar desbordamientos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
22/06/2026 22:04
El arenero de Suevos se desbordó en varias ocasiones al superar su capacidad de almacenamientoPortada
El arenero de Suevos se desbordó en varias ocasiones al superar su capacidad de almacenamiento
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Augas de Galicia ha completado las obras del nuevo colector entre el arenero de Suevos y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bens, según informa el Ayuntamiento de Arteixo. Una infraestructura diseñada para solventar los episodios de inundaciones derivados del aumento de las aguas que llevan las tuberías tras la conexión que se realizó con el Polígono de Morás. 

Además, a la espera del pintado de la vía, la conclusión de estas actuaciones también ha supuesto la reapertura de la carretera que comunica esta zona de Suevos con el arenal de Bens y O Portiño, en A Coruña. 

Con esta intervención se dio respuesta a la necesidad de solucionar las incidencias detectadas en episodios de lluvias torrenciales, cuando se producían desbordamientos en el arenero de Suevos. El colector existente entre esta instalación y la EDAR de Bens carecía de capacidad suficiente para absorber el aumento repentino de caudal provocado por las precipitaciones intensas y, en algunos desbordamientos de este arenero el agua llegó hasta la glorieta del área empresarial de Suevos causando enorme malestar entre los vecinos y, sobre todo, los conductores que circulan hacia Bens y O Portiño. 

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Arteixo solicitó la colaboración de las distintas instituciones con competencias en materia de aguas alcanzando un acuerdo con Augas de Galicia para acometer una nueva conducción con capacidad suficiente para asumir el importante volumen de agua que se acumula, sobre todo en los meses de invierno, y un convenio para la financiación de las obras, compartida entre varias entidades, recuerda el Gobierno de Carlos Calvelo. 

Distribución

La inversión total, a cuatro, ascendió a 2,7 millones de euros, aportados por la Consellería de Industria, con 1.065.000 euros; Xestur Galicia, con 734.000; la Autoridad Portuaria de A Coruña, con 518.000; y el Ayuntamiento de Arteixo, con 393.000. 

Con esta nueva infraestructura hidráulica, las administraciones que colaboraron en esta actuación en el municipio arteixano esperan descartar nuevos inconvenientes relacionados con la capacidad para acumular agua detectados en la red y así mejorar la seguridad y eficiencia del sistema de saneamiento en esta zona del área metropolitana de A Coruña.

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