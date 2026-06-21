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Arteixo

Xiradela reúne más de 130 participantes en su encuentro de música y baile tradicional en Arteixo

Redacción
21/06/2026 18:17
Festival de Música e baile tradicional Xiradela 2026 11
Festival de Música e Baile Tradicional Xiradela 2026 
Cedida
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Más de un centenar de asistentes bailando, tocando o cantando en el Festival de Música e Baile Tradicional de la Asociación Xuvenil Xiradela

La cita reunió a trece agrupaciones de 'pandeireteiras', siete de baile y uno de gaitas e percusión con una veintena de integrantes coordinados por seis maestros, en el antiteatro del Paseo Fluvial de Arteixo.

A pesar del sol y de las elevadas temperaturas, vecinos y visitantes se colocaron a la sombra para disfrutar del espectáculo y reivindicar la música tradicional. 

Todos os grupos A e B

Xacarandaina, entre las entidades más aplaudidas en el célebre Concurso de Xiradela, en Arteixo

Más información

Con la colaboración del Ayuntamiento de Arteixo y de la Diputación de A Coruña, en esta ocasión, el encuentro se enmarcó en las actividades de ArteiXoven.

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