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Arteixo

Xiradela e Santaia celebran este sábado actuacións de música e baile tradicional

Noelia Díaz
Noelia Díaz
19/06/2026 15:16
Festival de Xiradela en 2025
Festival de Xiradela en 2025
CEDIDA
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A Asociación Xuvenil Xiradela, de Arteixo, celebra este sábado 20 (18.00 horas) o seu Festival de Música e Baile Tradicional, unha cita anual que nesta edición contará coa participación de 135 persoas: "13 grupos de pandeireteiras/os, sete grupos de baile e un grupo de gaitas e percusión formado por 20 persoas, todos eles coordinados por seis mestres", indica a organización.

"Logo de todo un curso practicando, aprendendo, e gozando da transmisión da nosa cultura tradicional, chegou o momento de expoñer todo o aprendido nestes meses", apunta a asociación, que anima a toda a cidadanía a acudir ao evento, no anfiteatro do paseo fluvial de Arteixo.

Trátase, di Xiradela, dunha "data moi especial, xa que para algunhas das persoas participantes será a primeira vez que actúen en público e amosen o seu compromiso por manter viva a nosa cultura ensaio tras ensaio durante todo o curso". 

'Raizame do 26' en Santa Cruz

Tamén o Grupo de Baile e Gaitas Santaia (Oleiros) celebra este sábado 20 o seu espectáculo de fin de curso. Será ás 21.30 horas na pista de Meixonfrío, en Santa Cruz, e leva por título 'Raizame do 26'. "É unha viaxe no tempo, unha recreación histórica, moito máis que un acto de fin de curso", explica José Luis Vázquez, coordinador.

"Todo é tradicional, hai un traballo de campo, desde falar cos nosos vellos e vellas ata o xeito de tocar, con pezas recuperadas dos cancioneiros antigos", comenta Vázquez, que indica que máis de 150 persoas con idades entre 4 e 80 anos subirán ao escenario para bailar, cantar e tocar diversos instrumentos tradicionais en 23 pezas musicais diferentes. 

El Campo da Festa se llenó para interpretar la ‘Muiñeira de Santaia de Moar’ con 200 bailarores del colegio Franciscanas (A Coruña), Garrulaxe Cecebre (Cambre), Nemeth (Carballo), Santa María de Torás (A Laracha), Queiroa (Sada), Trubisquiña (Vimianzo), Azougue (Betanzos), A Marola (Oleiros) y Xiradela.

Búscate en las fotos del Día da Muiñeira celebrado en Arteixo

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