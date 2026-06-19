Nuevo aparcamiento para 26 vehículos en la travesía de Arteixo

Imagen del nuevo aparcamiento en Arteixo CEDIDA

El Ayuntamiento de Arteixo ha rematado la construcción de un nuevo aparcamiento en la travesía de Arteixo -en la parte más cercana al cruce de Sabón- con un total de 26 nuevas plazas para vehículos.

Este lugar, indica el Gobierno de Carlos Calvelo, "necesita este tipo de equipamientos debido a la presencia de varios locales de hostelería, las dos notarías con las que cuenta el municipio y otra serie de comercios".

Por otra parte, el Ejecutivo local destaca que las obras de la travesía "siguen a buen ritmo" después de que hayan finalizado la mayor parte de las demoliciones, en concreto de las cinco casas a la altura del cruce con la carretera hacia Morás (DP-0512), "uno de los tapones de tráfico más importantes que tenía el municipio debido a la estrechez del cruce y la dificultad para realizar giros de vehículos de grandes dimensiones".

La actuación, dividida en tres fases, supondrá la completa urbanización de esta vía, considerada una de las más importantes del término municipal, con una longitud superior a los 3,3 kilómetros. El proyecto incluye la creación de nuevos aparcamientos, zonas de descanso para peatones y la regulación del tráfico mediante la construcción de varias rotondas, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad del entorno urbano.

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