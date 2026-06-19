Comienza la obra para construir una plataforma de contenedores en Morás

Obras en la parcela en la que se construirá la instalación de Sesé Quintana

El polígono de Morás, en Arteixo, ganará un nuevo inquilino durante los próximos meses. Sesé, una destacada empresa aragonesa dedicada a la logística y al transporte, ha iniciado las obras para crear una plataforma destinada al almacenaje de contenedores marítimos.

Los operarios trabajan en la actualidad en la preparación del terreno, con excavaciones y la ejecución de muros de contención de tierras. A continuación, se llevará a cabo la urbanización de la parcela, en la que se habilitará una explanada y una pequeña edificación.

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El proyecto de obra que esta compañía presentó al Ayuntamiento de Arteixo para obtener la licencia de obra recoge que esta iniciativa servirá para habilitar una “parcela destinada a plataforma de contenedores marítimos”.

Los trabajos planificados por Sesé incluyen la ejecución de una pequeña edificación de 86,7 metros cuadrados que tendrá dos alturas, un bajo y una primera planta. El presupuesto material de obra presentado por esta empresa es de 650.753 euros.

Esta iniciativa de Sesé se desarrollará en la calle Pedras Miúdas. En concreto, en las parcelas J-10a tJ-10b del polígono de Morás, según recoge la resolución en la que se le concedió la licencia de obra.

Trámites

Esta empresa empezó la tramitación administrativa del proyecto en abril de 2025, cuando remitió una solicitud de licencia de obra mayor al Ayuntamiento arteixán, acompañada de la propuesta técnica, un estudio geotécnico y el justificante de haber pagado el impuesto de obras (Icio). Los técnicos municipales elaboraron diversos informes sobre la actuación y dieron su visto bueno el pasado mes de octubre. Ocho meses después, esta firma del sector del transporte ya trabaja en la construcción de esta plataforma de contenedores marítimos.

Sesé una de las principales compañías logísticas de España. Con sede en Zaragoza y presencia en más de 20 países, esta empresa familiar ha evolucionado desde sus inicios hasta llegar a la posición que ocupa en la actualidad en el sector del transporte y la logística integral.

El parque empresarial de Morás ha cogido fuerza en los últimos años tras estar bastante tiempo sin registrar actividad. Después de que Hijos de Rivera, matriz de la cerveza Estrella Galicia, anunciase que su nueva fábrica, que garantiza su expansión futura, se ubicaría en este recinto, otras empresas siguieron el mismo camino y decidieron comprar suelo en este enclave ubicado en Arteixo.

Elinsa (empresa del grupo Amper) y Auxiembal son dos compañías que también realizan obras en esta área industrial para crear nuevas fábricas. La primera ya ha ejecutado buena parte de la estructura de su nave y la segunda se encuentra en una fase previa, con tareas para preparar el terreno.