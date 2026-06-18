Arteixo licitará el servicio de Axuda no Fogar por 12 millones, un 30% más de presupuesto

Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo CARLOTA BLANCO

Arteixo elevará el presupuesto del servicio de Axuda no Fogar más de un 30%, hasta los 12 millones –en un total de cuatro años–, indicó el Ayuntamiento, que licitará el contrato en las próximas semanas. “Será el más alto de la historia del municipio”, alega el Ejecutivo local.

Actualmente 218 personas con diversos grados de dependencia se benefician de este servicio en Arteixo, recuerda el Gobierno de Carlos Calvelo. “Como datos más concretos, el contrato eleva el precio de la hora de servicio que se paga a las empresas, que actualmente en la zona norte estaba en 22,50 euros y que saldrá en la licitación a 29,47 euros.

También subirá la oferta de la zona sur, que en estos momentos está adjudicada en 20,90 euros por hora y que pasará a 26,69”, manifiestan desde Arteixo. También aumentará el kilometraje para las trabajadoras, que pasarán de cobrar 0,26 euros por kilómetro a 0,31 euros.

El contrato se dividirá en tres lotes: uno para Arteixo y las parroquias rurales; otro para Pastoriza y otro para Oseiro, Morás y Suevos. “La división en lotes permite una mayor descentralización”, dicen desde el municipio.