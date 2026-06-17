Arteixo adjudica el control analítico del agua al laboratorio de Espina & Delfín

Laboratorio de Espina & Delfín CEDIDA

El laboratorio de Espina & Delfín se ha adjudicado el servicio de control analítico de las aguas gestionadas por Servizos Urbanos Municipais de Arteixo (Sumarte), la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el municipio.

El contrato incluye la toma de muestras y el análisis de la calidad del agua de consumo humano, así como el seguimiento de las fuentes públicas, de las captaciones en el embalse de Rexedoiro y de la calidad del agua fluvial en los ríos Sisalde y Bolaños, indica la empresa.

"La adjudicación refuerza el posicionamiento del laboratorio de Espina & Delfín en un momento de creciente demanda de servicios analíticos especializados vinculados al ciclo integral del agua. Además, la empresa presentó la oferta mejor valorada técnicamente del procedimiento, con una propuesta que destacó por su metodología, capacidad de respuesta, trazabilidad y apoyo técnico al servicio", comenta la firma.

El servicio se prestará desde el laboratorio de Espina & Delfín en Santiago de Compostela, acreditado por ENAC conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y especializado en el análisis de aguas de abastecimiento, saneamiento, medio natural e instalaciones públicas e industriales.

El laboratorio de Espina & Delfín combina su implantación en los contratos municipales de agua que el grupo gestiona en cerca de 50 ayuntamientos con una amplia cartera de clientes externos. Entre ellos se encuentran organismos como AENA, la Diputación de Segovia o Tragsa, y empresas especializadas como Hidrogestión, que confía en el laboratorio para el análisis del agua en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. A estos se suman ayuntamientos de Galicia, Asturias y Castilla y León, así como depuradoras industriales de referencia operadas por la propia compañía, entre las que figuran las de Congalsa, Clun, Galfor e Inleit.