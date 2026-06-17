Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Arteixo adjudica el control analítico del agua al laboratorio de Espina & Delfín

Redacción
17/06/2026 10:14
Laboratorio de Espina & Delfín
Laboratorio de Espina & Delfín
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El laboratorio de Espina & Delfín se ha adjudicado el servicio de control analítico de las aguas gestionadas por Servizos Urbanos Municipais de Arteixo (Sumarte), la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el municipio.

El contrato incluye la toma de muestras y el análisis de la calidad del agua de consumo humano, así como el seguimiento de las fuentes públicas, de las captaciones en el embalse de Rexedoiro y de la calidad del agua fluvial en los ríos Sisalde y Bolaños, indica la empresa.

"La adjudicación refuerza el posicionamiento del laboratorio de Espina & Delfín en un momento de creciente demanda de servicios analíticos especializados vinculados al ciclo integral del agua. Además, la empresa presentó la oferta mejor valorada técnicamente del procedimiento, con una propuesta que destacó por su metodología, capacidad de respuesta, trazabilidad y apoyo técnico al servicio", comenta la firma.

El servicio se prestará desde el laboratorio de Espina & Delfín en Santiago de Compostela, acreditado por ENAC conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y especializado en el análisis de aguas de abastecimiento, saneamiento, medio natural e instalaciones públicas e industriales.

El laboratorio de Espina & Delfín combina su implantación en los contratos municipales de agua que el grupo gestiona en cerca de 50 ayuntamientos con una amplia cartera de clientes externos. Entre ellos se encuentran organismos como AENA, la Diputación de Segovia o Tragsa, y empresas especializadas como Hidrogestión, que confía en el laboratorio para el análisis del agua en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. A estos se suman ayuntamientos de Galicia, Asturias y Castilla y León, así como depuradoras industriales de referencia operadas por la propia compañía, entre las que figuran las de Congalsa, Clun, Galfor e Inleit.

Arteixo cortará el agua en varios puntos la madrugada de este jueves

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una mujer pasea un bebé en la plaza del Balneario de Arteixo

Galicia perderá unos 8.080 habitantes hasta 2041, pese al aumento de extranjeros
EP
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo tacha de "cobarde" a Sánchez por impedir que el Congreso vote adelantar elecciones
EFE
Policía Nacional

Detenido en Ourense un hombre tras acuchillar a su exmujer
EP
El ideal gallego

Así será la nueva iluminación de la plaza de Pontevedra
Lara Fernández