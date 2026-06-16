Rita González | “Mi profesión ideal sería la de profesora de Matemáticas en un instituto”

Rita González posa en Arteixo Javier Alborés

La arteixana Rita González Souto, alumna del IES Manuel Murguía, logró la mejor nota de su centro en la PAU (Proba de Acceso á Universidade) y también una de las calificaciones más altas de la comarca, un 13,764. El instituto arteixán registró en esta última convocatoria un 98,5% de estudiantes aprobados, “maior que a media de Galicia”, indican desde su comunidad educativa.

¿Cómo vivió las jornadas de la PAU y su preparación previa?

Los días previos estaba un poco nerviosa, pero a partir del primer día ya me los quité y todo me fue bien. Iba por el Bachillerato tecnológico, con Matemáticas, Física y Tecnología.

¿Le afectaron las polémicas que hubo con los errores o incoherencias en los exámenes?

No, en ninguno de mis exámenes hubo ningún error.

¿Cuál fue la prueba que encontró más complicada?

Quizá la de Matemáticas me sorprendió, no me pareció difícil pero no me lo esperaba así. Ejercicios que eran relativamente sencillos pero no solían caer de esa manera y todos salimos con una sensación rara pero cuando salimos y comparamos resultados ya vimos que había salido todo bien.

Entiendo que su nota ya fue alta en el instituto e iba con cierta confianza a la PAU.

Saqué un 9,94 y, aunque tenía nervios, confiaba en que si todo iba según lo previsto no tendría problema.

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¿Qué va a estudiar?

Estoy dudando todavía entre Matemáticas e Inteligencia Artificial, ambas en Santiago.

El entorno del IES Manuel Murguía reclama que se acabe de una vez con el estereotipo de que el alto volumen de matriculados resta calidad a la educación. Usted es la muestra de que hay mucho talento.

Claro, a mí me gusta mucho, y todos los años sale gente con muy buenas notas. Hay quien al llegar a Bachillerato cambia de instituto porque piensa que va a ser más difícil al ser tantos, pero no es así.

¿Tiene alguna rutina de estudio?

No soy muy organizada, voy viendo. Este curso si había días que me daba pereza estudiar pasaba al siguiente. Tengo todos los papeles tirados, soy un poco caos, la verdad.

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¿La rama de Humanidades se le da bien o es “solo de ciencias”?

No se me da mal, pero no me gusta demasiado. Prefiero la práctica que la teoría, excepto con Filosofía, que me gusta más.

¿Cuál sería su profesión ideal?

Ahora mismo me gustaría ser profesora de Matemáticas en un instituto. En el Murguía tenía un profesor de mates que me dio muchos años y que se lleva muy bien con nosotros.