La planta solar de Inditex en A Laracha necesitó dos años para ser autorizada

Centro logístico de Inditex en A Laracha Cedida

Inditex, empresa con sede en Arteixo, recibió luz verde recientemente por parte de la Xunta de Galicia para construir una planta de producción solar en su centro logístico de A Laracha con capacidad de un megavatio. Ahora, tras publicarse la autorización del proyecto en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se conocen nuevos detalles sobre esta iniciativa.

Inditex activa un nuevo proyecto: construirá una planta solar en su centro logístico de A Laracha Más información

El grupo textil empezó a tramitar ante el Gobierno gallego el permiso para esta actuación en abril de 2024. En aquel momento, presentó la solicitud previa y de construcción de “una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo con excedentes”, situada en sus instalaciones larachesas. La Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, de la Consellería de Medio Ambiente, fue la encargada de evaluar esta actuación y otorgar el visto bueno a este proyecto.

El Ejecutivo autonómico remitió la documentación de esta actuación de Inditex al Ayuntamiento de A Laracha y a la empresa distribuidora Hidroeléctrica de Laracha para que pudiesen emitir informes con sus consideraciones. La resolución del DOG recoge que no se recibieron “condicionados” por parte de estas entidades y, además, asegura que no es necesario que este proyecto se someta “al trámite de evaluación ambiental”, al encontrarse “entre los supuestos” previstos en la legislación.

Otro detalle que se conoce ahora es que esta planta solar inyectará los excedentes de su producción a la red eléctrica mediante la red de Hidroeléctrica de Laracha, a través de una acometida ya existente. Una vez finalizadas las obras, la empresa textil deberá presentar una solicitud de autorización de funcionamiento junto con el certificado de finalización firmado por el técnico competente, según recoge la autorización de la Xunta.

Características

El proyecto supondrá una inversión total de 2,6 millones de euros y se ejecutará en la cubierta del edificio. Constará de una instalación fotovoltaica ya existente (de 0,1 MW de potencia e integrada por 368 paneles o módulos fotovoltaicos) y otra nueva proyectada con una potencia de 0,9 MW y 2.268 paneles.

La autorización concedida —que ya ha sido notificada a la multinacional textil— le permitirá instalar “los módulos fotovoltaicos indicados” y también “las infraestructuras auxiliares necesarias” para distribuir la energía producida.

En concreto, esta actuación diseñada por Inditex incluye la ejecución de un centro de transformación de electricidad compuesto por dos transformadores ya existentes en el inmueble y un tercero que se instalará con esta obra.