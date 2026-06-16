Carlos Calvelo: “Aún estoy esperando una obra del Gobierno central que tenga beneficios para los vecinos de Arteixo”

Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo CARLOTA BLANCO

Carlos Calvelo (Meicende, 1974) ostenta una de las dos mayorías absolutas del área metropolitana –la otra es la de Ángel García Seoane en Oleiros–, un proyecto que comenzó hace 15 años y que confía en seguir llevando a cabo tras las elecciones de mayo de 2027, a las que “por supuesto”, dice, se presentará.

A un año de las municipales, ¿qué balance hace de este mandato?

Llevamos 15 años gobernando y se ha conseguido crear el mayor periodo de estabilidad, tanto política como a nivel de crecimiento económico, y eso es un pilar fundamental para conseguir llevar a cabo proyectos. Ha habido una transformación de Arteixo muy importante en los últimos años, la marca Arteixo está muy consolidada y se busca que los vecinos se sientan orgullosos de vivir aquí. De hecho, muchos no necesitan salir de aquí porque aquí tienen todos los servicios. En este mandato hemos desarrollado proyectos que venían de una programación anterior, porque hay que entender que nada se hace de un día para otro y a veces son procesos largos, donde hay que recabar autorizaciones sectoriales, hacer expropiaciones... pero hemos avanzado mucho en algunas cosas que creemos que van a cambiar la vida de los vecinos, como son las humanizaciones en diversos barrios. El ejemplo es la travesía de Arteixo, una de las entradas al municipio y donde con solo demoler unas casas en ruinas ha cambiado completamente la perspectiva. Y continuará en la zona de las Repúblicas, en Oseiro, en Domingo de Andrade y Pedro de Monteagudo.

La mejora de la movilidad también ha sido una constante.

Somos el único ayuntamiento de más o menos nuestra población que tiene un transporte público y que además llega a todas las parroquias. Tenemos el servicio de bicicletas, que con la ampliación en otras ubicaciones va a tener un mayor uso, y se está haciendo un trabajo exhaustivo para aumentar las sendas peatonales tanto en las tramas urbanas como en las rurales. Tenemos proyectos para incrementar las sendas en todas las parroquias de Arteixo. Esta movilidad sostenible es un eje vertebrador del municipio, pero no podemos hacer todo solos: hay carreteras que dependen de la Xunta, otras de la Diputación, y ahora estamos estudiando un posible convenio con la Diputación para que ellos financien algunas sendas y nosotros expropiemos y las ejecutemos.

¿Está satisfecho con el cumplimiento del programa electoral?

Sí, sabiendo que los proyectos tienen sus plazos y no pueden hacerse inmediatamente. Estamos contentos porque las actuaciones que llevábamos en el programa han avanzado, aunque a veces eso no se traduce en que ya estén finalizadas. Algunas están terminadas, como la urbanización en A Catuxa, otras se están haciendo, como la travesía de Arteixo; y otras se van a hacer, como la comunicación peatonal en Vilarrodís Aldea. Hay un grado importante de ejecución, pero a veces solo conseguir la financiación ya es media gestión. Ahora acabamos de conseguir los fondos EDIL, que son once millones de euros.

Los fondos europeos han sido uno de sus aliados últimamente.

En los últimos años, con los EDIL, Eidus, IDAE, Perte y demás se han conseguido más de 24 millones de euros en subvenciones. Eso es un trabajo de años, de formar equipos, coordinar departamentos y concurrir con proyectos a las convocatorias. Pero también ayuda la estabilidad política, para hacer un trabajo continuado. Lo estamos viendo en otros municipios del área, sin esa estabilidad se presentan proyectos que nunca pueden llevarse a cabo.

Mencionaba antes a la Diputación. Se han reconducido las relaciones con Formoso.

A veces es difícil entender determinadas actuaciones pero es muy importante en política que administraciones de distintos colores puedan solucionar sus discrepancias. Creo que es un paso positivo tanto por parte del Ayuntamiento como de la Diputación. Gracias a esto, el Parque Comarcal de Bomberos está ahí y ahora estamos hablando de este convenio para las carreteras.

Aunque se diga por ahí que no es imprescindible llevarse bien con otros alcaldes, igual compensa.

Creo que uno puede defender su ayuntamiento, igual que nosotros, pero no entiendo atacar el proyecto de otros. A mí no me verás hablar de las actuaciones que hacen Coruña, Culleredo, Cambre, Oleiros. Yo quiero que le vaya bien a Arteixo pero también a los municipios del área. Tenemos nuestras discrepancias, como cuando no estuvimos de acuerdo en la gestión de la basura que llevaba el Consorcio, pues nos vamos. Los políticos no podemos estar mirando de reojo y criticando al de lado.

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¿Ya está confeccionando su lista para las elecciones?

Yo, por supuesto, me voy a presentar y la lista se aborda durante un tiempo, pero tengo un grupo de concejales de confianza que siempre me han demostrado su cariño, lealtad y trabajo. Habrá que hacer una valoración, pero yo no soy dado a hacer muchos cambios. ¿Confía en revalidar su mayoría? Trabajaremos para revalidarla porque creemos que el crecimiento de Arteixo va ligado a la estabilidad política, y eso se consigue con mayoría absoluta. Pueden juntarse 3 o 4, pero las experiencias anteriores no han funcionado. Estamos en un momento clave, con implantación de empresas en Puerto Exterior, Morás y Sabón, y eso va a definir el futuro, que también estará marcado por la financiación de los ayuntamientos.

¿A qué se refiere?

Arteixo tiene la suerte de que la industria sigue creciendo aquí, pero hay ayuntamientos con situaciones críticas que dependen de la financiación del Estado. Hay que administrar mejor los recursos. El Ayuntamiento muchas veces asume competencias que no le corresponden.

¿Le seguirá reclamando al Estado el enlace de Meicende?

Claro, porque es una necesidad imperiosa y la actitud del ministerio está penalizando a los vecinos. Estamos haciendo un esfuerzo grande en movilidad y no puede ser que Meicende y Pastoriza tengan toda la repercusión negativa, con el tráfico pesado. La autovía del Puerto Exterior, que llevo años diciendo que va vacía día a día, soporta 400-500 vehículos diarios y la carretera de Meicende-Pastoriza unos 14.000. Vamos a seguir insistiendo en eso, el Gobierno central nos tiene totalmente olvidados, hace aquí grandes infraestructuras como el acceso ferroviario a Langosteira, pero no da servicio a Arteixo. Aún estoy esperando una obra del Estado que tenga beneficios para los vecinos de aquí.

¿Y qué otros retos tiene?

Seguir con las humanizaciones, mejorar y crear nuevas instalaciones deportivas y trabajar en Servicios Sociales, poniendo en marcha el Balneario Concilia y aumentando recursos. Estamos a punto de sacar el mayor contrato de la historia del municipio en cuanto a importe, el de ayuda a domicilio, que ascenderá a 12 millones de euros. Somos un ‘concello’ de referencia, estamos entre los 20 de España de más de 5.000 habitantes que más invierte en Servicios Sociales.

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