Arteixo cortará el agua en varios puntos la madrugada de este jueves

El Ayuntamiento de Arteixo informó este martes a los usuarios del servicio de abastecimiento de agua de que en la madrugada del miércoles al jueves se realizarán cortes de suministro debido a los trabajos de mejora en la red general.

Así, el parón será entre las 00.00 horas y las 06.00 horas del día 18 en el núcleo de Morás, Uxes, Freán, Santa Cecilia, Souto, Canzobre, A Zapateira, Lugar O Rañal y la avenida Arsenio Iglesias.

El Gobierno local, que pide disculpas por las molestias, aconseja a los ciudadanos que vigilen que ningún grifo quede abierto para evitar posibles pérdidas innecesarias de agua, así como incidencias en las instalaciones interiores durante el restablecimiento del servicio.

Durante este período de tiempo, añaden, se aconseja no utilizar electrodomésticos, como lavadoras o lavavajillas.