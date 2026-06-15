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Arteixo

Arteixo lo pasa de cine: un proyecto del Ponte dos Brozos para jugar a ser directores

Noelia Díaz
Noelia Díaz
15/06/2026 01:13
Los alumnos de segundo de Primaria del CEIP Ponte dos Brozos y cuatro de sus tutoras
Los alumnos de segundo de Primaria del CEIP Ponte dos Brozos y cuatro de sus tutoras
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Hay cantera cinematográfica en Arteixo. El programa Ponte Dcine, una actividad del CEIP Ponte dos Brozos en la que los alumnos de 2º de Primaria y sus familias emulan a Isabel Coixet, Juan Antonio Bayona o Rodrigo Sorogoyen elaborando cortometrajes, cerró su cuarta edición con un rotundo éxito. Noelia Rodríguez, Daniel Tuset, Judith Varela, Inés González y Ana Touriñán son los cinco tutores impulsores de la iniciativa, nacida en 2020. 

“Empezamos el año de la pandemia. Al estar en casa con los niños teníamos que estar en contacto con ellos a través del aula virtual y para que todo fuese más dinámico les propusimos un concurso de películas, cortometrajes realmente, para realizar con sus familias. Nos mandaron cosas muy chulas y nos gustó tanto verlos tan motivados que en el curso siguiente le dimos un poco más de cabida al proyecto”, cuenta la profesora Inés González. 

Los pequeños trabajaron el ámbito del cine durante todo este curso: “Planteamos un proyecto educativo relacionado con esta temática y desde septiembre aprendieron conceptos del cine relacionados con Lengua, Matemáticas... También hicimos un corto en el cole con la técnica de ‘stop motion’ y lo presentamos al festival de cine escolar Olloboi, logrando el primer premio en nuestra categoría”, relata. 

El colofón llegó hace unos días con una gala en el centro cívico Manuel Murguía de Arteixo, un festival donde los niños y sus familias disfrutan de los cortos y se entregan premios. Entre los invitados a este acto se encontraban la actriz de Meicende Isabel Naveira (‘Sin huella’, ‘Animal’, ‘Serramoura’, ‘Matalobos’), las fundadoras del grupo de teatro Melandrainas y el escritor Xabier Maceiras, quien lleva a cabo actividades en el centro para divulgar la historia y el patrimonio arteixán. 

“Canto talento ten a rapazada de Arteixo, vin todas as curtas e vaia ‘currazo’ que fixeron”, apunta Maceiras, quien se emocionó al comprobar que una de las obras versaba sobre una leyenda local que él mismo contó a los alumnos hace unos años en una de sus visitas guiadas. 

Talento artístico

La tutora Inés González reconoce que este proyecto ha sacado a relucir el talento artístico de muchos niños. “Algunos tienen mucha facilidad para crear historias y desarrollarlas, están acostumbrados a usar pantallas y les resulta fácil editar vídeos, ponerles música... a nivel técnico tienen muchas habilidades, pero ahí entran en juego las familias, porque no les cuesta imaginar pero sí ejecutar”, detalla. 

Ponte Dcine, que este año contó con piezas sobre la limpieza de los mares, superhéroes o piratas, entre otros, tiene visos de continuar: “Vemos que les gusta y les motiva. Queremos que conozcan todas las profesiones alrededor del cine: vestuario, maquilladores, sonidistas, cámaras, guionistas, actores... exploramos todo”, concluye la profesora.

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