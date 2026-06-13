Éxito del grupo Melandrainas de Arteixo en el certamen de teatro de la Diputación

Foto de familia Melandrainas Teatro, con los tres actores premiados en primer término CEDIDA

El grupo de teatro Melandrainas de Arteixo fue uno de los triunfadores en el Certame de Teatro Escolar e Aficionado de la Diputación, con el premio a la mejor obra en la categoría infantil, el segundo premio en la categoría benjamín y varios reconocimientos individuales.

En la categoría benjamín, el galardón a la mejor actuación fue para Soraya Westburg, por 'O Pazo de Don Limpo', que también se llevó el segundo premio en la categoría de obra benjamín. En el apartado infantil, Brais Piñón fue el mejor actor por 'No todos los duendes son verdes', del grupo 'Patacón' de Melandrainas, mientras que Xela Torreiro recibió el reconocimiento a la mejor actuación de reparto y Antía Fernández la mejor dirección. 'No todos los duendes son verdes' -con texto de Queta Soto- ganó también como mejor obra infantil.

"Queremos agradecer a la organización del certamen y a la Diputación de A Coruña por mantener viva la llama del teatro escolar. Al jurado y a todo el equipo técnico. A las familias que siguen confiando en nuestro trabajo. Al departamento de Educación del Ayuntamiento de Arteixo, que sigue apostando por unas actividades de calidad y, cómo no, felicitar a todos los participantes, animándolos a seguir amando el teatro. ¡El teatro es vida!", manifestaba ayer Queta Soto, una de las fundadoras de Melandrainas.