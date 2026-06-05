Arteixo inicia las obras de rehabilitación del complejo deportivo Montegolf

Complejo deportivo Montegolf de Arteixo Cedida

Arteixo acaba de iniciar las obras en el complejo deportivo de Montegolf, que será rehabilitado con una inversión de 648.000 euros en la que participan los tres ayuntamientos limítrofes en esa zona: Arteixo, A Coruña y Culleredo. La Xunta participa en la inversión con una subvención de 342.000 euros. La obras está siendo acometida por López Cao tras su adjudicación en concurso público por parte del concello de Arteixo.

El complejo fue cedido al ayuntamiento por la empresa Riofisa tras un acuerdo destinado a resolver el abandono de una instalación privada que fue afectada por la gran crisis inmobiliaria, y aumentará los servicios previstos inicialmente tras un acuerdo al que han llegado los ayuntamientos de Arteixo, A Coruña y Culleredo para crear una gran zona deportiva en este lugar limítrofe entre los tres ayuntamientos que dé servicio a vecinos que de los tres concellos que viven a escasos metros unos de otros. La idea es que tanto las instalaciones como los servicios que se ofrezcan sean mejores debido a la colaboración en recursos de los tres municipios.

Complejo deportivo Montegolf de Arteixo Cedida

El complejo deportivo se compondrá de un edificio principal con vestuarios, aseos, salas polivalentes e zonas exteriores verdes en las que se integrarán varias pistas deportivas y una piscina al aire libre.

Las actuaciones previstas se centrarán en obras de rehabilitación, reparación, ampliación y modernización del equipamiento, substituyendo, por ejemplo, las actuales pistas de pádel por pistas multideporte que favorezcan las actividades

Complejo deportivo Montegolf de Arteixo Cedida

de dinamización y práctica de disciplinas más alineadas con la actividad de los vecinos del contorno, devolviendo la funcionalidad al complejo y aumentando los servicios previstos inicialmente al colaborar los tres ayuntamientos en el proyecto.