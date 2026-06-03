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Arteixo

Arteixo oferta hasta 10 puestos para trabajar en el Ayuntamiento

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/06/2026 10:41
Casa Consistorial de Arteixo
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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El Ayuntamiento de Arteixo ha publicado las bases reguladoras de varios procesos públicos de empleo en el municipio, concretamente, para cubrir nueve puestos de administrativo y uno para dirigir el Centro de Información á Muller (CIM).

En el caso del primer procedimiento, se realizará por concurso de méritos y ofrece seis plazas de administrativo de Administración General, grupo C, subgrupo C1, complemento de destino 20 (Oferta de Empleo Pública 2025 y 2026), a los que se añaden otros tres de administrativo pendientes de inclusión en las próximas OEP.

Por departamentos, existen tres vacantes en Administración General - Servicios Jurídicos, una en Personal, dos en Urbanismo y Medio Ambiente, dos en Benestar Social y Sanidad y uno en la Policía Local.

Las principales funciones a desempeñar serán: tramitación y seguimiento de expedientes administrativos, control de plazos, trámites, resolución, suficiencia documental, compulsas, registro bajo la dirección del técnico responsable, mantenimiento y actualización de bases de datos, gestión de decretos, archivo, tramitación burocrática, atención al público y otras.

Centro de Información á Muller

También se promociona la cobertura en propiedad como personal laboral fijo a jornada completa de una plaza de director/a del Centro de Información á Muller (CIM), grupo I (equiparado Grupo A, Subgrupo A1) y complemento específico anual de 14.389,79 euros, por el procedimiento de concurso-oposición

El ocupante de este cargo coordinará y planificará las actividades del centro, ofrecerá atención psicológica y derivación a otras entidades y organismos, elaborará los planes de igualdad o las memorias e informes en las áreas de su competencia, entre otras funciones.

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