Arteixo oferta hasta 10 puestos para trabajar en el Ayuntamiento

Casa Consistorial de Arteixo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Arteixo ha publicado las bases reguladoras de varios procesos públicos de empleo en el municipio, concretamente, para cubrir nueve puestos de administrativo y uno para dirigir el Centro de Información á Muller (CIM).

En el caso del primer procedimiento, se realizará por concurso de méritos y ofrece seis plazas de administrativo de Administración General, grupo C, subgrupo C1, complemento de destino 20 (Oferta de Empleo Pública 2025 y 2026), a los que se añaden otros tres de administrativo pendientes de inclusión en las próximas OEP.

Por departamentos, existen tres vacantes en Administración General - Servicios Jurídicos, una en Personal, dos en Urbanismo y Medio Ambiente, dos en Benestar Social y Sanidad y uno en la Policía Local.

Las principales funciones a desempeñar serán: tramitación y seguimiento de expedientes administrativos, control de plazos, trámites, resolución, suficiencia documental, compulsas, registro bajo la dirección del técnico responsable, mantenimiento y actualización de bases de datos, gestión de decretos, archivo, tramitación burocrática, atención al público y otras.

Centro de Información á Muller

También se promociona la cobertura en propiedad como personal laboral fijo a jornada completa de una plaza de director/a del Centro de Información á Muller (CIM), grupo I (equiparado Grupo A, Subgrupo A1) y complemento específico anual de 14.389,79 euros, por el procedimiento de concurso-oposición.

El ocupante de este cargo coordinará y planificará las actividades del centro, ofrecerá atención psicológica y derivación a otras entidades y organismos, elaborará los planes de igualdad o las memorias e informes en las áreas de su competencia, entre otras funciones.