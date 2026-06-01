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Arteixo

Comienza la implantación del contenedor orgánico electrónico en los barrios urbanos de Arteixo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
01/06/2026 11:25
Isleta de cinco contenedores en Arteixo
Isleta de cinco contenedores en Arteixo
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Arteixo ha iniciado la segunda fase de implantación del sistema de apertura con llave electrónica del contenedor orgánico en los núcleos urbanos de Oseiro, Sol y Mar, Vilarrodís, Pastoriza y Meicende, lo que implica que solo podrán abrirlo aquellos que estén inscritos en un programa medioambiental municipal que les rebajará un 15% el recibo -pasarán de pagar 62,92 euros a 53,48 euros-.

La primera fase de esta implantación se llevó a cabo en el núcleo de Arteixo y ya superó la cifra de 1.300 hogares inscritos en los dos programas de mejora. Concretamente, en Arteixo hay ya unos mil solicitantes de esta tarjeta electrónica, mientras que otras 300 personas han requerido un compostero. Aquellos que no quieran hacer uso de la fracción orgánica podrán depositar sus residuos en el contenedor de resto, como hasta ahora, especifica el Ayuntamiento.

Ahora la iniciativa continúa en los demás núcleos urbanos. El Gobierno local instalará paulatinamente un cierre digital en el contenedor de orgánico, que es "el más sensible a la entrada de otros residuos, ya que una bolsa con residuos inadecuados depositada en un colector de orgánico puede 'manchar' contenido e inhabilitar para su reciclaje todo el recipiente", explican desde el Consistorio arteixán.

¿Cómo solicitar la nueva 'llave' electrónica?

Los vecinos que deseen acogerse a la rebaja del 15% del recibo de la basura podrán solicitar la llave electrónica de varias maneras: realizando todos los trámites a través de la web www.arteixo.org , enviando un correo a bonificacionrsu@arteixo.org y también de forma presencial en el Ayuntamiento, en el horario habitual por las mañanas y hasta el próximo 18 de junio en un horario especial de 16.00 a 18.00 horas.

Solo será necesario cubrir una solicitud (declaración responsable) con los datos del propietario titular de la vivienda y, una vez presentada, se recibirá la tarjeta y se accederá al descuento de la tasa que se pagará en 2026.

Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo

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