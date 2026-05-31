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Arteixo

Auxiembal pone en marcha el proyecto de su nuevo centro de material de embalaje en Arteixo

La empresa, con sede en Ledoño, inicia las obras de este proyecto, al que destina 867.000 euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
31/05/2026 04:15
Obras en la parcela de Auxiembal en el polígono de Morás
Obras en la parcela de Auxiembal en el polígono de Morás
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Auxiembal, empresa especializada en el sector del envase y del embalaje con sede en Culleredo, ha puesto en marcha el proyecto para construir una nueva fábrica en el polígono de Morás (Arteixo). Los operarios ya trabajan en las tareas previas para preparar la parcela y empezar con la ejecución del inmueble.

Esta compañía destina un presupuesto de 867.000 euros a esta iniciativa, que se desarrolla en un solar que ocupa cerca de 2.100 metros cuadrados (la nave ocupará una superficie de 1.900 metros cuadrados).

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La documentación técnica presentada ante el Ayuntamiento de Arteixo para solicitar la licencia de obra recoge que se creará un “centro de desarrollo de material auxiliar del embalaje” en el cual se llevará a cabo la fabricación “de bobinas de film, serigrafiado de cintas adhesivas, cartones y papel”. La actividad que se realizará será tanto de producción como de almacenaje.

Estas obras se desarrollan en la calle Revolta del polígono de Morás y supondrán la construcción de una nave que tendrá de alto 10,72 metros, compuesta de tres alturas. Además, se habilitarán tres plazas de aparcamiento y se plantarán cinco árboles, según indica la documentación del proyecto.

Auxiembal inició recientemente estos trabajos, aunque contaba con licencia de obra desde el pasado verano, cuando el Ayuntamiento de Arteixo dio luz verde a esta actuación.

Transformación

Auxiembal se define como “una empresa con una dilatada experiencia en el sector del envase y embalaje”. “Nos adaptamos a la constante evolución del mercado, dando soluciones personalizadas a las necesidades de cada cliente”, afirma.

Esta empresa, con sede en el centro logístico de Ledoño (Culleredo), detalla que está especializada en films extensibles y cintas adhesivas, cubriendo “toda la gama de materiales y maquinaria para la protección” de diferentes productos. “Actualmente transformamos film estirable en varios formatos, calidades, micrajes y colores. Disponemos de maquinaria de última generación para poder ofrecerle, a un precio competitivo, un producto de la más alta calidad”, señala.

A poca distancia de donde se desarrolla este proyecto, se ubica la fábrica de Estrella Galicia. El pasado mes de abril se hizo público que la compañía cervecera se prepara para acometer su primera ampliación. En concreto, para aumentar en 4.000 metros cuadrados un almacén de vacío y para urbanizar una de las plataformas que permanece sin uso en la actualidad.

Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, obtuvo una licencia de obra del Ayuntamiento de Arteixo para poner en marcha esta actuación, a la que destina un presupuesto de 2,7 millones de euros, según recoge una resolución municipal.

Además, el proyecto de la empresa incluye la ejecución de un edificio adicional de servicios auxiliares que tendrá una superficie de 89 metros cuadrados.

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