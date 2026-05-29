Corte de tráfico en el polígono de Sabón

Una de las vías del polígono de Sabón CARLOTA BLANCO

El Ayuntamiento de Arteixo ha informado de un corte de tráfico que afectará durante varios días al polígono de Sabón. La vía que estará cerrada al tránsito de vehículos será la avenida de A Ponte, que une la rotonda de Pescanova con la avenida de la Diputación. El corte comenzará este viernes, a las 15.00 horas, y está previsto que termine el domingo por la mañana.

Las obras que está realizando la multinacional coruñesa Inditex en la zona, junto frente al nuevo edificio que alberga las oficinas de Zara, son las que obligan a modificar el tráfico en Sabón durante este fin de semana.

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Precisamente se ha elegido este periodo temporal ya que el tráfico en el polígono de Sabón se reduce de forma notable a partir de la tarde del viernes, puesto que muchas empresas cierran sus puertas hasta el lunes.

Como alternativa, el Ayuntamiento de Arteixo informa de que el tráfico podrá discurrir por vías alternativas en el polígono de Sabón, principalmente a través de la avenida da Diputación.