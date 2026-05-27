Vajillas señoriales y cientos de especies naturales: un jardín que emula a Versalles en Arteixo

Mónica Arrojo y José Freire posan con el perro Pepe y el poni Gaspar PATRICIA G. FRAGA

Antigüedades, vajillas francesas, animales en libertad y cientos de especies arbóreas son las palabras clave para tratar de definir la finca que Mónica Arrojo y José Freire poseen al pie de la iglesia de Santaia de Chamín, en Arteixo, aunque cualquier explicación se queda corta ante estos 30.000 metros de jardines versallescos que cada agosto acogen un ‘deballage’, un mercadillo de objetos y muebles antiguos que ya es referencia en todo el país.

“Esto era una casa en ruinas, no había absolutamente nada plantado, todo eran zarzas y ‘toxos’, no se veía nada. El anuncio ponía que era una casa señorial con una gran extensión de terreno y como tenemos caballos y nos gusta la Costa da Morte, nos pareció una buena zona. La compramos en 2007 y vinimos a vivir en 2009”, explica Freire, quien ha ido convirtiendo este jardín en su proyecto personal, con especies de toda Europa.

Cariátides en la entrada de la vivienda, traídas de Francia PATRICIA G. FRAGA

Algunos castaños, olmos y un par de nogales son de lo poco que se pudo conservar en medio de toda aquella maleza, comenta la pareja, que antes residía en Oleiros. “Nos encantan el campo y los animales. Y mi padre era de Arteixo, aunque yo soy de Madrid. Le echamos mucho valor al venir aquí porque había mucho que reformar, la casa se medio caía”, comenta Mónica Arrojo, quien durante este reportaje habla alegremente con Gaspar, un poni que pasea tranquilo a su lado; con Pepe, un juguetón pomerania; y con Platero, el burro; además de caballos, cabras, ocas, gallinas y otros especímenes que campan a sus anchas por la propiedad. Precisamente, el programa ‘Somos animais’ (TVG) grabó recientemente un episodio en esta casa de Chamín.

La finca cuenta con un enorme hórreo, una rosaleda y dos estanques con nenúfares, lotos y multitud de ranas que cantan sin parar. “Esta es una casa muy afrancesada. La parra, el olivo, unas cariátides que compramos en Francia y las tenemos en la entrada... viajamos mucho allí para comprar vajillas y antigüedades”, apunta Arrojo, restauradora de profesión.

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Esencia de aldea

En esta casa de Arteixo, a pocos kilómetros de la playa de Barrañán y desde la que se ve el Puerto Exterior, se ha intentado “mantener la esencia de una casa de aldea”, dice Freire. “Tenemos una alberca en vez de una piscina convencional, y me gusta que todo crezca a su manera, que no se note mucho la mano del hombre”.

La pareja ensalza la vida en el rural y rechaza algunos ‘atentados urbanísticos’ gallegos, especialmente en zonas costeras: “Si te vas al campo, respétalo. No me pongas unos cubos blancos en la aldea”, concluye Arrojo.

Alberca en medio del jardín PATRICIA G. FRAGA

Brocante, la tienda para 'vestir' una mesa

Mónica Arrojo es la propietaria de Brocante (@brocanteshoponline), la tienda de Pintor Joaquín Vaamonde (A Coruña) donde encontrar artículos para el arte a la mesa y la impulsora del mencionado ‘deballage’ de agosto: “Este año será los días 8 y 9. Sacamos todas las vajillas al jardín, hay música en directo, la gente se toma una copa y es divertidísmo”, señala la restauradora, que posee su taller desde 2000 y despegó con sus vajillas en el confinamiento: “Vendí muchísimo. Al estar tanto en casa la gente quería renovar todo”, subraya Arrojo.

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