Un tramo de la travesía de Meicende sufrirá cortes de tráfico desde el próximo lunes hasta el miércoles

Carretera de Meicende Javier Alborés

El concello de Arteixo, acometerá durante los proximos lunes, martes y miércoles trabajos de reparación de firme en la Travesía de Meicende, en el ámbito comprendido entre el cruce con la Avenida do Butano y la rotonda de entrada a Meicende.

Para garantizar la seguridad de las obras y ordenar el tráfico se estabecerá un dispositivo especial de tráfico y se prevén las siguientes restricciones:

- El lunes 25 se cortará el carril derecho de la vía a las 10:00 horas y se prohibirá el aparcamiento en el mismo margen desde las 08.00 a las 20.00 horas (sentido de circulación Meicende- A Coruña).

- El martes 26 se cortará el carril izquierdo de la vía desde las 10.00 y se prohibirá el aparcamiento en el mismo margen desde las 08.00 horas hasta las 20.00 (sentido de circulación Meicende - A Coruña).

- El miércoles 27 se cortará el carril izquierdo de la vía desde las 10.00 horas y se prohibirá el aparcamiento en el mismo margen desde las 08.00 horas a las 20.00 horas (sentido de circulación Meicende - A Coruña).

A lo largo de estos días, la circulación a través de la zona de obras se realizará mediante un sólo carril para ambos sentidos de circulación, el cual estará regulado por semáforos.

Para evitar atascos, durante la ejecución de los trabajos se recomienda utilizar itinerarios alternativos a través de la AC-552 a no ser que sea estrictamente necesario acceder a ese tramo de la travesía de Arteixo.

Estos trabajos son previos a la obra que comenzará en un mes de renovación integral del alumbrado en el corredor viario que conecta Meicende y Sabón, una intervención que abarcará un tramo de unos seis kilómetros desde la rotonda de entrada a Meicende hasta la glorieta de Sabón. Esta obra supondrá cambios también en los pasos de cebra, por lo que tras la reparación del firme de estos días y los cambios en los pasos de cebra ya se ejecutará el asfaltado definitivo, una obra para la que son necesarias la reparación de la base de la carretera que se acometerá ahora y el cambio de los pasos de cebra que se realizará dentro de un mes dentro de la renovación integral de la iluminación.

El proyecto de la nueva iluminación mejorará varios núcleos de población en su recorrido. La modernización beneficiará a Meicende, Pastoriza, Sol y Mar y Oseiro. Los trabajos incluyen la instalación de luminarias con tecnología LED y nuevas columnas de acero galvanizado, además de un sistema de telegestión punto a punto para controlar la red en tiempo real, detectar incidencias y acelerar las reparaciones.