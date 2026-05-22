Arteixo refuerza el cuadro de personal con la incorporación de seis administrativos

El Ayuntamiento de Arteixo Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Arteixo refuerza su cuadro de personal laboral, que actualmente cuenta con más de 270 empleados, con la incorporación de seis administrativos. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica, en la edición del pasado miércoles, día 20, la aprobación de la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura en propiedad, por procedimiento de oposición libre, de seis plazas de personal funcionario de carrera de administrativo de administración general.

Añade el boletín que con los aspirantes que no logren la plaza en propiedad se constituirá una bolsa de sustituciones para coberturas interinas de vacantes temporales.

Funciones

Las principales funciones que desempeñarán los futuros administrativos serán, entre otras, la tramitación y seguimiento de expedientes administrativos, de los que darán cuenta a su superior jerárquico inmediato; control de los plazos, trámites, resoluciones, suficiencia documental, compulsas, registro bajo la dirección del técnico responsable; mantenimiento y actualización de las bases de datos que se precisen para el control de expedientes y de su tramitación; gestión administrativa de decretos, propuestas, oficios, comunicaciones, diligencias, providencias y cuanta documentación sea necesaria para la tramitación de los expedientes, así como las solicitudes de particulares, incluyendo el trámite de las publicaciones procedentes, y el archivo, ordenación y escaneo de expedientes.

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Asimismo, deberán encargarse de la tramitación burocrática y administrativa de actos de trámite de expedientes; atención al público, presencial, telemática y telefónica; gestión administrativa de propuestas de gasto necesarias del departamento correspondiente; apoyo y colaboración con el técnico responsable en la tramitación de informes, expedientes o propuestas; tramitación de expedientes a órganos colegiados; actualización y utilización de programas informáticos generales y específicos, y cualquier otra función correspondiente a su escala y propia de sus competencias y atribuciones profesionales.

Requisitos

El BOP señala que para ser admitido para la realización de las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir requisitos como tener la nacionalidad española; poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto por desempeñar; haber cumplido los 16 años y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado del servicio de cualquier administración pública mediante expediente disciplinario, y estar en posesión o en condición de obtener la titulación de Bachillerato, técnico de Formación Profesional o titulación equivalente para el acceso al grupo de función pública.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales desde el siguiente al de publicación del anunció en el BOP.

Una plantilla conformada por más de 270 personas

Los seis administrativos que pasarán a formar parte de la plantilla laboral del Ayuntamiento de Arteixo se incluirán en un organigrama que cuenta con más de 270 personas. El departamento que cuenta con mayor número de trabajadores es Obras y Servicios con 80; le siguen los de Seguridad Ciudadana con 36 agentes de Policía Local, entre oficiales y subalternos, y Bienestar y Servicios Sociales con 30. A más distancia se encuentran ya departamentos como Urbanismo, con 19; Servicios Jurídicos, 18; Aguas, 12; Cultura, 10; Economía, 8; Proyectos, 8, Emergencias, 7; Medio Ambiente, 6; Contratación, 5; Personal, 4 ó Educación, con 3.