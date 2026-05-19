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Arteixo

Arteixo apoya la celebración de fiestas en las parroquias con ayudas de hasta 13.500 euros

El plazo de solicitud para las entidades organizadoras interesadas permanece abierto hasta el 8 de junio

Fran Moar
Fran Moar
19/05/2026 04:30
Instantánea de una fiesta patronal celebrada en Santa Icía
Instantánea de una fiesta patronal celebrada en Santa Icía
Archivo EL ideal Gallego
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El Ayuntamiento de Arteixo apoya la celebración y organización de fiestas patronales en las distintas parroquias del municipio con ayudas económicas que en algunos casos pueden alcanzar los 13.500 euros. Según fuentes del Gobierno local, presidido por Carlos Calvelo, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó la convocatoria de subvenciones destinadas a las asociaciones o comisiones de fiestas arteixanas para la organización de eventos patronales y romerías durante el presente ejercicio de 2026.

El programa establece ayudas económicas directas para sufragar los costes derivados de actuaciones musicales, alquiler de infraestructuras como carpas o iluminación, así como gastos en seguridad y pirotecnia.

“As contías estipuladas varían segundo a tipoloxia do evento e a formación musical contratada. Para as festas patronais, o Concello achegará 4.500 euros por día de festa no caso de contar con orquestras de cinco ou máis integrantes e 2.000 euros diarios para as formacións menores. En ambos supostos, o máximo subvencionable será de tres xornadas por lugar. Para as festas non patronais e romarías, fixase unha contía única de 2.000 euros ata un máximo de tres días”, apuntan las citadas fuentes.

Las entidades interesadas tienen de plazo hasta el lunes 8 de junio para presentar las solicitudes por vía telemática.Asimismo, una vez realizado el evento, las comisiones dispondrán de 15 días naturales para presentar la facturación.

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