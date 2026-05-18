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Arteixo

Una hormigonera sufre un espectacular vuelco en Meicende

El incidente se saldó solo con daños materiales

Fran Moar
Fran Moar
18/05/2026 18:00
El vehículo volcó sobre su lado derecho
El vehículo volcó sobre su lado derecho
POLICÍA LOCAL DE ARTEIXO
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Una hormigonera que circulaba por la vía autonómica AC-552, a la altura del núcleo arteixán de Meicende, sufrió un espectacular vuelco alrededor de las 12.30 horas. El incidente se produjo cuando el vehículo transitaba por el interior de una glorieta y que por motivos se están investigando se desequilibró y cayó sobre su lado derecho, el lugar que ocupan los copilotos.

Una vez alertado el servicio de Emerxencias 112 Galicia, esté estableció un dispositivo en el que participaron agentes de la Policía Local de Arteixo, Guardia Civil de Tráfico y agentes del parque comarcal de bomberos arteixán.

Aunque el incidente se saldó solo con daños materiales, el conductor tuvo ciertas dificultades para abandonar el interior del vehículo ya que quedó colgado por el cinturón de seguridad.

Los trabajos para equilibrar la hormigonera y su posterior traslado del lugar del accidente se desarrollaron en el plazo de una hora. También fue necesario limpiar el firme porque presentaba restos de gasóleo.

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