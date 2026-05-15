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Arteixo

Arteixo inicia la contratación de la urbanización de seis nuevas calles

Noelia Díaz
Noelia Díaz
15/05/2026 18:35
Vista actual de la calle Nicaragua
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CEDIDA
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Arteixo comenzó este viernes la contratación del proyecto de urbanización y humanización de seis calles, concretamente República del Salvador, Nicaragua, República de Cuba, Honduras, Costa Rica y Ciudad de Montevideo, que forman un barrio popularmente conocido como las Repúblicas y que ocupan un ámbito de más de 5.000 metros cuadrados. La inversión del municipio alcanzará los 672.000 euros, de los cuales 420.000 serán aportados por los fondos europeos. 

El plan incluye la construcción de aceras en los tramos que no existan y el ancheamiento de las ya existentes; la renovación total de los pavimentos; la sustitución del alumbrado público con la instalación de modelos con más ahorro de energía; el cambio de la red de alcantarillado y las tuberías de pluviales y de agua potable; dotación de nuevo mobiliario urbano y, en general, la mejora de la accesibilidad y la seguridad vial. 

El objetivo de la actuación, detalla el Consistorio, es incrementar la visibilidad de los pasos de peatones, dotar al lugar de mobiliario y zonas de descanso, regular el aparcamiento en los cruces y “luchar contra la monotonía en los espacios públicos, que no invitan al paseo ni fomentan las relaciones entre los ciudadanos”, dice Arteixo. 

En definitiva, comenta el Ejecutivo local, “se trata de crear espacios urbanos caracterizados y diferenciados” y añade que se instalarán elementos vegetales “que impidan la visión directa del tráfico” en ese entorno. 

Carlos Calvelo señala sobre esta actuación que será “la mejora de una de las zonas más pobladas del núcleo de Arteixo, y a la que nunca se le había dado un tratamiento integral”. 

Más iluminación

En general, “la inversión potencia aspectos como la accesibilidad, la iluminación, la seguridad peatonal y la instalación de pequeños puntos verdes que cumplan con la misión de mejorar la comodidad y la estética de las vías”. 

La obra también supondrá una mejora de los puntos de luz y una reforma del sistema para conseguir reducir los consumos de electricidad. 

“La intención es que se incremente considerablemente la iluminación, sobre todo cerca de los pasos de cebra, lo que repercutirá en una mayor seguridad vial para conductores y peatones”, manifiesta Calvelo.

La parcela donde se ubicará el nuevo parque

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