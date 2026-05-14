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Arteixo

Arteixo recaudará más de 148.000 euros este 2026 por recibos de vados

Noelia Díaz
Noelia Díaz
14/05/2026 11:05
Un vado en el centro urbano de Arteixo
Un vado en el centro urbano de Arteixo
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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El Gobierno de Arteixo recaudará en este ejercicio más de 148.000 euros en concepto de vados, tal y como publicó el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que se hizo eco de una resolución de Alcaldía datada el pasado 22 de abril.

En el cómputo de 2026 figuran hasta 590 recibos por entradas de vehículos a través de aceras y reservas en la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y vados de carga y descarga, lo que supone un montante de 148.113,28 euros.

El municipio ha publicado el padrón que aprobó para que los interesados puedan efectuar recurso de reposición. El Ejecutivo local avisa de que la interposición del recurso “non suspende a eficacia das liquidacións correspondentes, agás que se solicite a suspensión e se presente garantía”.

Desde Arteixo señalan que el precio de los recibos varía dependiendo de las dimensiones del vado en la acera, de la superficie del garaje en cuestión o de si es industrial o particular, entre otros criterios. Además, también hay distinción entre los vados nocturnos y los de 24 horas, comentan, por lo que hay diferentes cuantías a cobrar.

Estos reservados, añaden fuentes municipales, se sitúan mayoritariamente en las zonas urbanas y en los polígonos industriales.

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