Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Pilar Caamaño, comerciante de Arteixo: “Muchos adultos vienen a los talleres para liberar el estrés diario”

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/05/2026 04:10
Pilar Caamaño, del taller creativo Enredarte
Pilar Caamaño, del espacio creativo Enredarte
PATRICIA G. FRAGA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

El 1 de marzo abrió sus puertas en la travesía de Arteixo Enredarte, un espacio creativo donde pequeños y mayores pueden realizar manualidades y labores, además de celebrar sus cumpleaños o eventos. Su propietaria, Pilar Caamaño, destaca que Arteixo carecía de un establecimiento de estas características. 

¿Cómo surgió la idea de poner en marcha su propio negocio?

A mí y a mi hija, de diez años, nos encantan las manualidades y en Arteixo no había nada de ocio para ella. Los parques de bolas le quedaban ya lejos y yo había visto que en otras ciudades había estos espacios creativos donde hacer talleres en familia. Desde que ella era pequeñita teníamos esta idea en mente, me encanta que los niños creen y se manchen, y más o menos durante un año estuve dándole vueltas. 

Lleva un par de meses, ¿qué balance hace? 

Los comienzos son difíciles pero la acogida está siendo muy buena, los niños se están marchando súper contentos y ya tenemos muchos cumpleaños agendados. 

¿Qué servicios ofrece? 

Cuando abrimos, queríamos tener por semana talleres de pintura, dibujo, manualidades... pero claro, las extraescolares ya están cerradas y el calendario escolar está hecho. De cara al curso que viene ya lanzaremos toda la programación, ahora lo que promocionamos es el campamento de verano, para junio, julio, agosto y una semana de septiembre. Y los cumpleaños, claro, que consisten en un taller creativo a escoger, merienda, juego libre, juego dirigido, apertura de regalos... lo típico. La merienda es casera, hago el bizcocho y la tarta, pongo fruta... Y también tenemos talleres para adultos, que están teniendo mucha aceptación: decoupage, resina acrílica, macramé, crochet... todo lo que se me va ocurriendo, lo traigo (risas), en unos meses también traeré una obra de teatro para familias. 

La cerámica y otras actividades se han convertido en un pasatiempo muy socorrido entre adultos, que buscan relajarse. 

Exactamente, buscan liberar el estrés del día a día y tener un ratito para ellos, especialmente las mamás, que durante ese ratito no tienen que pensar en nada más. 

¿Ya había tenido experiencias con negocios similares? 

Nunca. Me encantan los niños, de hecho empecé Educación Infantil, pero vengo de otro sector. Por las mañanas todavía trabajo en una tienda de informática. 

¿Qué opina de la situación actual del comercio arteixán? 

Creo que ha mejorado mucho. En concreto, la travesía de Arteixo tiene mucha vida, han abierto varios negocios y está resurgiendo. Lo primero que hice fue asociarme al Centro Comercial Aberto y estoy totalmente a favor de colaborar unos negocios con otros para diferentes iniciativas, tenemos que apoyarnos.

El personal de Balneario Visión, junto a su último escaparate

Una óptica de Arteixo regala las mejores vistas: escaparates de concurso

Más información

Colas para comprar calzado en Arteixo

Más información
Mónica García, la educadora infantil y monitora de tiempo libre de O Temple

En Carral es más fácil conciliar: "Ofrezco un servicio de recogida de los niños en el cole"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Vistas de edificios en la ronda de Outeiro

El alquiler temporal devora al tradicional en A Coruña y ya representa el 55% de los anuncios
Lara Fernández
Gonzalo Castro, durante la inauguración

El Instituto José Cornide inaugura una muestra sobre mareas negras por el 50 aniversario del ‘Urquiola’
Abel Peña
Pilar Caamaño, del taller creativo Enredarte

Pilar Caamaño, comerciante de Arteixo: “Muchos adultos vienen a los talleres para liberar el estrés diario”
Noelia Díaz
Avelino Castro, en una jornada del Colegio de Enfermería en el Attica 21

Avelino Castro | “A Coruña tiene la mitad de enfermeras de las que debería tener”
Lucía Crujeiras