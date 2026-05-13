Pilar Caamaño, comerciante de Arteixo: “Muchos adultos vienen a los talleres para liberar el estrés diario”

Pilar Caamaño, del espacio creativo Enredarte PATRICIA G. FRAGA

El 1 de marzo abrió sus puertas en la travesía de Arteixo Enredarte, un espacio creativo donde pequeños y mayores pueden realizar manualidades y labores, además de celebrar sus cumpleaños o eventos. Su propietaria, Pilar Caamaño, destaca que Arteixo carecía de un establecimiento de estas características.

¿Cómo surgió la idea de poner en marcha su propio negocio?

A mí y a mi hija, de diez años, nos encantan las manualidades y en Arteixo no había nada de ocio para ella. Los parques de bolas le quedaban ya lejos y yo había visto que en otras ciudades había estos espacios creativos donde hacer talleres en familia. Desde que ella era pequeñita teníamos esta idea en mente, me encanta que los niños creen y se manchen, y más o menos durante un año estuve dándole vueltas.

Lleva un par de meses, ¿qué balance hace?

Los comienzos son difíciles pero la acogida está siendo muy buena, los niños se están marchando súper contentos y ya tenemos muchos cumpleaños agendados.

¿Qué servicios ofrece?

Cuando abrimos, queríamos tener por semana talleres de pintura, dibujo, manualidades... pero claro, las extraescolares ya están cerradas y el calendario escolar está hecho. De cara al curso que viene ya lanzaremos toda la programación, ahora lo que promocionamos es el campamento de verano, para junio, julio, agosto y una semana de septiembre. Y los cumpleaños, claro, que consisten en un taller creativo a escoger, merienda, juego libre, juego dirigido, apertura de regalos... lo típico. La merienda es casera, hago el bizcocho y la tarta, pongo fruta... Y también tenemos talleres para adultos, que están teniendo mucha aceptación: decoupage, resina acrílica, macramé, crochet... todo lo que se me va ocurriendo, lo traigo (risas), en unos meses también traeré una obra de teatro para familias.

La cerámica y otras actividades se han convertido en un pasatiempo muy socorrido entre adultos, que buscan relajarse.

Exactamente, buscan liberar el estrés del día a día y tener un ratito para ellos, especialmente las mamás, que durante ese ratito no tienen que pensar en nada más.

¿Ya había tenido experiencias con negocios similares?

Nunca. Me encantan los niños, de hecho empecé Educación Infantil, pero vengo de otro sector. Por las mañanas todavía trabajo en una tienda de informática.

¿Qué opina de la situación actual del comercio arteixán?

Creo que ha mejorado mucho. En concreto, la travesía de Arteixo tiene mucha vida, han abierto varios negocios y está resurgiendo. Lo primero que hice fue asociarme al Centro Comercial Aberto y estoy totalmente a favor de colaborar unos negocios con otros para diferentes iniciativas, tenemos que apoyarnos.

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