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Arteixo

Arteixo se estrena como sede del festival de ciencia en bares Pint of Science

Redacción
13/05/2026 15:41
Cubos de Rubik en una feria de ciencia
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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Arteixo se une por primera vez al festival gratuito de ciencia en bares Pint of Science España, con cuatro charlas los días 19 y 20 de mayo. El evento celebra su undécima edición, que tendrá presencia en 114 ciudades y pueblos de todo el territorio nacional -29 se incorporan este año-.

En Arteixo, Pint of Science se celebrará en el bar Latitud (19 de mayo), y en el bar La Ventana (20 de mayo) a las 18.30 horas de la tarde. "¿Se puede pensar con las manos? ¿Qué valor tienen los ríos urbanos? ¿Qué son los péptidos? ¿Qué hay detrás de la química computacional? Estas y muchas otras preguntas igual de llamativas forman parte de las charlas científicas que se abordarán en Arteixo dentro del mayor evento de divulgación científica gratuito del mundo", destaca la organización.

El programa completo de Arteixo puede consultarse en la web https://pintofscience.es/events/arteixo/. Serán cuatro charlas científicas que cubrirán temáticas desde la matemática hasta la ingeniería, pasando por la química. 

Entre las personas investigadoras y científicas que participan en esta edición de Pint of Science Arteixo se encuentran Cristina Naya, Elena Pazos y Amal Nnechachi, investigadoras en la Universidade da Coruña (UDC), así como Martín Calvelo, investigador en Nostrum Biodiscovery S.L. e investigador colaborador con la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

La Universidad de A Coruña saca la ciencia a los bares

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