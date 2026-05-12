La Xunta distribuye leche y fruta fresca en 18 centros educativos del área metropolitana

Do Campo, la segunda por la derecha, ayer en el CEIP Galán Cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Medio Rural, Nieves Mancebo, visitó ayer el CEIP Galán, en Arteixo, uno de los 18 centros coruñeses beneficiarios del programa de distribución de leche, fruta fresca y castañas en las escuelas.

Do Campo destacó que la convocatoria de estas ayudas beneficia en la provincia coruñesa a 54.436 alumnos de 96 centros y reparte más de 88.000 kilos de fruta y 172.000 litros de leche. En el área metropolitana se unen a este programa 18 colegios en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Carral, Culleredo y Oleiros, en los que se distribuirán en total 26.875 kilos de fruta y 79.958 litros de leche.

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Esta orden de subvenciones, en concurrencia no competitiva, contó este curso con un presupuesto superior al millón de euros para toda Galicia y está confinanciada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

El reparto se efectúa, destacó la delegada de la Xunta, a través del Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), adscrito a la Consellería do Medio Rural.

El objetivo de esta iniciativa, sostiene la Xunta, es crear entre los escolares “hábitos alimenticios saudables que poidan manter no futuro”.