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Arteixo

Costureras aprenden en Arteixo a realizar el ñandutí, un encaje artesanal de Paraguay

Noelia Díaz
Noelia Díaz
09/05/2026 20:38
Curso de ñandutí en Seoane Textil, Arteixo
Curso de ñandutí en Seoane Textil, Arteixo
JAVIER ALBORÉS
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La empresa arteixana Seoane Textil acogió este sábado un curso sobre una de las artesanías más extraordinarias de Latinoamérica, el ñandutí, un delicado encaje circular de Paraguay que recrea en hilo los patrones de una tela de araña. 

Las participantes se iniciaron en esta ancestral técnica de la mano de la argentina Macarena Bordón, que mostró en la sesión piezas de ropa confeccionada con ñandutí, y solicitaron nuevas sesiones de esta formación. 

Curso de ñandutí en Seoane Textil, Arteixo
Macarena Bordón, de pie, con alumnas del curso
JAVIER ALBORÉS

Dende Seoane Textil apostamos pola valorización das artesanías do mundo e esta mostra das técnicas do Paraguai foi un auténtico éxito, tanto que imos afondar nesta técnica nos vindeiros meses e tamén estamos a pensar que outras formas de tecer e coser podemos traer a Arteixo para animar a descubrir as culturas tan diferentes e á vez semellantes que temos”, explica la pyme ubicada en la avenida de Caión. Cada pieza de ñandutí, destacan, se teje sobre un almohadón con agujas y alfileres y puede llevar semanas de trabajo. 

Las más elaboradas integran hasta 36 radios distintos con motivos florales y geométricos. Desde Seoane Textil animan a la población a “seguir coñecendo costuras tradicionais”.

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