La primera semana de junio se iniciará la urbanización de tres calles del centro de Arteixo

Una calle del centro de Arteixo, en obras Archivo El Ideal Gallego

El concello de Arteixo iniciará en los primeros días de junio la urbanización integral de tres calles que vertebran el barrio histórico de A Cachada en el núcleo de Arteixo: Domingo de Andrade, Pedro de Monteagudo y Maestro Mateo. Esta humanización provocará cortes de tráfico puntuales, aunque los residentes siempre tendrán habilitado el paso a las viviendas, y se avisará de forma personalizada cuando las obras afecten de manera puntual a un garaje. También comunicará los cambios en la ordenación del tráfico de esa zona cuando se produzcan durante el transcurso de las obras.

Estas tres calles conectan la zona de la residencia de mayores en el paseo fluvial con la travesía de Arteixo, pero su antigüedad y la estrechez de sus itinerarios peatonales provocan que en el presente proyecto se propongan actuaciones encaminadas a la mejora de la accesibilidad con el objetivo de lograr un espacio urbano de calidad, actuando también sobre las redes municipales y privadas existentes, y la señalización horizontal y vertical del ámbito.

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Tras haber obtenido los terrenos necesarios para ampliar las calles y acometer la licitación de la obra por un total de 554.000 euros, se inician ahora las obras que el Concello acomete principalmente por las siguientes necesidades:

Dotar de ancho accesible y continuidad a las aceras de las calles objeto de este proyecto, redefiniendo las secciones tipo de las mismas y uniendo los tramos inconexos.

Reordenar las plazas de estacionamiento y las superficies de contenedores del ámbito.

Soterrar una línea eléctrica para suprimir barreras arquitectónicas y mejorar la seguridad vial en el entorno.

Renovar los firmes y pavimentos, en general.

Adaptar la señalización horizontal y vertical a la nueva configuración proyectada.

Mejorar las redes de fecales y pluviales de las calles.

Reparar un tramo de la red de abastecimiento de agua.

Ampliar y renovar la red de alumbrado público, dotándolo de tecnología LED.

Instalar mobiliario urbano, ya que la zona carece de él.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, señala que esta actuación "pretende mejorar así una zona muy habitada del casco urbano de Arteixo y continuar con soluciones integrales de urbanización que mejoren la calidad de vida de la zona".