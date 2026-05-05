Los Satélites y la Banda Municipal animarán la Festa das Flores de Arteixo

Arteixo celebrará una nueva edición de la Festa das Flores del 25 al 31 de este mes, con actuaciones musicales, concurso de maios, Xuntanza de Maiores, espectáculos de calle y exhibición de los trabajos realizados en las actividades sociales municipales.

Los Satélites, Unión y Fuerza, la Banda Municipal Santiago de Arteixo, el grupo Acordes o la orquesta Kubo serán algunos de los encargados de amenizar las celebraciones, que se repartirán por diversos escenarios de la localidad, desde la avenida del Balneario y el centro cívico Manuel Murguía hasta el Campo da Festa.

En concreto, el día 25 a las 19.30 horas habrá actuaciones del grupo de canto y panderetas de las actividades del Ayuntamiento, dentro del programa 'Cultiva o teu lecer'. Será en el centro cívico, donde también se inaugurará la exposición con los trabajos elaborados durante el curso en este programa.

El viernes 29 la avenida del Balneario se engalanará con los coloridos maios que se presentan al certamen municipal, que se exhibirán hasta el domingo 31. A las 13.00 horas se entregarán los premios de este concurso, mientras que a las 19.00 horas el anfiteatro acogerá 'Hoxe si!', de la compañía Sempre Arriba, un espectáculo en lenguaje clown con acrobacia. Por la noche, la orquesta Kubo y la discoteca Impacto llenarán el Campo da Festa.

El 30, sábado, será el día grande, con dianas y alboradas a cargo del grupo Triskell desde las 11.00 horas y la Xuntanza de Maiores en el Pazo dos Deportes a las 13.30 horas. Habrá sesión vermú en la plaza del Balneario con el dúo Crazy y la actuación del grupo Cinderella Arteixo a las 17.00 horas en el anfiteatro. El Pazo dos Deportes continuará de fiesta a las 20.00 horas con una muestra de baile y danza de las actividades de Cultiva o teu lecer. Cerrarán la jornada Los Satélites y Unión y Fuerza en el Campo da Festa, desde las 22.30 horas.

Los fastos finalizarán el domingo 31 con las tradicionales alfombras florales en el paseo fluvial -previamente habrá misa solemne y procesión amenizada por la Banda de Música Santiago de Arteixo-, sesión vermú con Acordes a las 14.30 horas, concierto de la Banda en el anfiteatro a las 17.30 y actuación, de nuevo, de Acordes en la plaza del Balneario a las 18.30 horas.

Sensibilidad acústica

Desde el Ayuntamiento recuerdan que todos los días, entre las 18.30 y las 20.00 horas, en la zona de atracciones dejará de sonar música para que las personas con alta sensibilidad acústica o sensorial, o con necesidades especiales, puedan disfrutar de las fiestas.

Habrá, además, un punto violeta en el Campo da Festa el viernes 29 y sábado 30, en horario de 23.30 a 02.30 horas, para sensibilizar a la población sobre las conductas machistas y las agresiones sexuales.