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Arteixo

Aldi desiste y anula la petición de licencia para instalarse en Arteixo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
04/05/2026 20:22
Vista de la parcela donde se iba a construir el supermercado
Vista de la parcela donde se iba a construir el supermercado
PATRICIA G. FRAGA
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El supermercado Aldi de Arteixo tendrá que esperar. La cadena alemana, que había solicitado licencia para instalar su primer establecimiento en el municipio, ha acabado presentando en el Ayuntamiento un desistimiento, según puede verse en una resolución de la Concejalía de Urbanismo. 

En concreto, el documento indica que la compañía de alimentación planteaba afincarse en una parcela de 5.479 metros cuadrados en la avenida da Ponte, en la esquina con la avenida de Finisterre. Fuentes municipales ya confirmaron en 2025 la intención de la empresa por desembarcar en Arteixo y los contactos con varios propietarios, que finalmente no han fructificado.

Aldi llegó a presentar en noviembre de 2023 el proyecto básico para edificar y, más tarde, el justificante de pago de las licencias de obra y actividad, la solicitud de inicio de actividad y las escrituras de constitución de la sociedad. 

La firma rehusó hace unos meses hacer declaraciones a este diario, alegando que no solían “hablar de las nuevas aperturas previstas hasta que el proyecto esté finalizado y el nuevo establecimiento ya esté a punto de abrir sus puertas”. Finalmente, la implantación de la cadena alemana en Arteixo tendrá que esperar. 

Presencia en Oleiros

Aldi era una de las pocas cadenas que en los últimos años todavía no tenían presencia en A Coruña y su área metropolitana, algo que se resolvió el 2 de abril de 2025 con la inauguración de su establecimiento en la avenida das Mariñas de Perillo (Oleiros)

Se trata de una nave levantada en un solar de 4.000 metros cuadrados y ofrece productos frescos de cercanía en secciones de frutería, carnicería, y pescadería, básicos de despensa, panadería y bollería recién hecha, charcutería, higiene y droguería, informó la compañía en un comunicado cuando este local abrió sus puertas. 

A pesar del desistimiento temporal de Aldi en Arteixo, la oferta de supermercados no deja de crecer en la localidad y hace unos meses comenzaron las obras para ubicar un nuevo Gadis en Sabón, en una parcela cercana al cuartel de la Guardia Civil y que pertenecía anteriormente a la Diputación, que la subastó. 

La firma gallega del ‘Vivamos como galegos’, por su parte, no aclara si esta nueva apertura provocará cambios en sus otros locales de Arteixo.

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