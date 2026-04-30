Arteixo reunirá a las grandes orquestas en mayo: Panorama, París de Noia y Panorama City

Actuación de la París de Noia El Ideal Gallego

El municipio de Arteixo se prepara para vivir un mes de mayo histórico en lo que a verbenas se refiere. Uxes será el epicentro musical con la presencia de tres grandes formaciones más potentes del circuito gallego, convirtiendo la localidad en una parada obligatoria.

El primero en subirse al escenario será el espectacular Time Tour 2026 de la Orquesta Panorama, que actuará el próximo 20 de mayo en Uxes. Un show que destaca por su despliegue técnico, coreografías y energía, y que cada años reúne a miles de personas.

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Tan solo dos días después, el 22 de mayo, llegará Panorma City, el formato más moderno y urbano de la misma formación, pensando para un público joven y con un repertorio cargado de éxitos actuales.

El brooche de oro lo pondrá la Orquesta París de Noia, que actuará el 23 de mayo también en Uxes. Considerada una de las orquestas más emblemáticas de Galicia, promete una noche llena de clásicos, espectáculo y conexión con el público.

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Durante esos días, Uxes se converirá en el auténtico corazón de la fiesta en la comarca de A Coruña, concentrando en un mismo escenario a tres de las orquestas más demandadas.

Con este cartel, Arteixo da el pistoletazo de salida a la temporada de verbenas.