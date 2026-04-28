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Arteixo

La Policía Local de Arteixo detiene a dos personas por violencia de género

Noelia Díaz
Noelia Díaz
28/04/2026 11:10
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La Policía Local de Arteixo detuvo en los últimos días a cuatro personas por presuntos delitos de violencia de género y de falsificación documental, informó el Ayuntamiento. 

En el marco de la protección a las víctimas de violencia machista, los agentes locales realizaron dos intervenciones destacadas. "Gracias a la colaboración ciudadana, la patrulla acudió tras el aviso de vecinos de Meicende que presenciaron como un varón de 36 años zarandeaba a una mujer en la vía pública. A su llegada, los agentes hallaron a la víctima con heridas y restos de sangre, procediendo a la detención del agresor, quien mantenía una actitud altamente violenta", asegura el Gobierno local. 

Tras la identificación, se comprobó que el sospechoso tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención y personación. La víctima fuetrasladada en ambulancia para recibir asistencia médica.

Otra de las detenciones se produjo cuando un hombre de 47 años fue detenido en el núcleo de Arteixo después de que la víctima requiriera auxilio policial en la calle. La mujer, que presentaba lesiones visibles, manifestó haber sido agredida por su pareja. El sospechoso fue arrestado en el momento en que salía del domicilio familiar.

Falsedad documental

Asimismo, los controles preventivos y de identificación permitieron detectar dos intentos de fraude con permisos de conducir. Primero, durante una identificación en el núcleo urbano de Arteixo, un conductor presentó inicialmente un permiso venezolano caducado. Al ser informado de su invalidez, intentó engañar a los agentes mostrando un permiso español. 

Tras las verificaciones pertinentes, así como la consulta con el servicio de Punto Atenas de la Policía Nacional, los agentes arteixáns confirmaron que ambos documentos eran falsos, procediendo a su detención.

Días más tarde, en un control de vehículos en Meicende, se interceptó a un motorista que presentó una licencia de la República Bolivariana de Venezuela. La pericia de los agentes permitió detectar la falsedad del documento, ya que el modelo de licencia presentado no se correspondía con el diseño oficial vigente en su supuesta fecha de expedición.

El Ayuntamiento de Arteixo destaca que la falsificación era de "gran calidad, consiguiendo imitar varias de las medidas de seguridad".

Desde el cuerpo de la Policía Local subrayan "la importancia de la alerta vecinal en los casos de violencia de género y la continua formación de los agentes en la detección de documentos ilícitos, garantizando así que quienes circulan por las vías del municipio lo hagan cumpliendo estrictamente con la legalidad vigente". 

Todos los detenidos fueron entregados en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Arteixo.

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