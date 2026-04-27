Arteixo avanza en su Plan General y finaliza la petición de informes a la Xunta y el Gobierno central

Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo JAVIER ALBORÉS

El Ayuntamiento de Arteixo celebró este lunes la comisión de seguimiento de la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Municipal, en la que se informó a los grupos políticos de los avances en el trabajo de la empresa redactora, Monteoliva Arquitectura.

Los técnicos del departamento de Urbanismo expliaron que ha finalizado el envío de las peticiones de informes a los organismos pertinentes de la Xunta y la Administración del Estado, como Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural, Augas de Galicia, Infraestruturas, Economía e Industria, Montes, Medio Ambiente, Medio Rural o la subdelegación de Gobierno. Ahora, estas entidades deberán remitir sus textos dando luz verde al documento urbanístico.

"Los objetivos marcados por el Ayuntamiento en este nuevo plan pasan por preservar y poner en valor el su patrimonio natural y cultural del municipio. Desde el punto de vista ambiental, es necesario señalar que Arteixo ha inscrito su litoral a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Costa da Morte de la Red Natura 2000 y en el ámbito de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Será una importante tarea que el PGOM que se redacte sea capaz de preservar y poner en valor toda la riqueza medioambiental del término municipal con los criterios técnicos de las normas actualmente en vigor", destaca el Ejecutivo local.

En el campo del patrimonio cultural, las normas urbanísticas actuales recogen un catálogo de monumentos y conjuntos histórico-artísticos objeto de protección donde se encuentran yacimientos castreños, arquitectura religiosa y arquitectura civil "que necesariamente debe ser actualizado para inventariar y preservar los bienes que, en efecto, deban ser objeto de protección", recalcan.